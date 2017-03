Aanklager past aanklacht tegen Feyenoorder Vilhena aan

Voetbal KNVB wil uiterlijk in juni nieuwe bondscoach Nederlands elftal De KNVB wil dat er uiterlijk in juni een nieuwe bondscoach voor de groep staat bij het Nederlands elftal. Bij de vriendschappelijke interland dinsdag in Amsterdam tegen Italië zit Fred Grim, die assistent was van bondscoach Danny Blind, als hoofdverantwoordelijke op de bank.