Gullit zou bondscoachschap van Oranje 'een eer' vinden

Gullit was eerder in beeld om assistent te worden van Blind bij Oranje, maar liet die functie op het laatste moment aan zichzelf voorbij gaan.

Toch zou hij direct aan de slag gaan bij de bond als hij wordt benaderd. "Het is een eer om bondscoach van het nationale team te zijn'', liet hij maandag weten bij BeIN Sports.

Gullit noemde het ontslag van Blind na de smadelijke nederlaag tegen Bulgarije (2-0) onvermijdelijk. Hij vreest dat Oranje het niet meer gaat redden in de kwalificatiereeks voor het WK van 2018. "De kans is groot dat de tweede plaats niet genoeg is omdat we dan te weinig punten hebben."

Namen

De voormalig topspeler van onder meer Feyenoord, PSV en AC Milan weet niet goed hoe het nu verder moet, maar schuift wel zichzelf naar voren. "Er circuleren veel namen, zoals die van Frank de Boer en Louis van Gaal. Mijn naam wordt ook genoemd.''

Belangrijk vindt Gullit het dat de top van de KNVB snel helderheid verschaft. "Op dit moment is het rampzalig wat daar allemaal gebeurt. Veel mensen zijn daar weggegaan, niemand weet wie er verantwoordelijk is."

Volgens de geboren Amsterdammer had de KNVB twee jaar geleden al Ronald Koeman aan moeten stellen. De bond koos echter voor Guus Hiddink. "Dat was een fout. Ronald is een coach van deze generatie. Vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan bij het Nederlands team."