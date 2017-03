Tiental Jong Oranje verliest oefeninterland van Oostenrijk

Marko Kvasina maakte in de Pinatar Arena al in de tweede minuut de enige treffer van de wedstrijd.

Na een klein uur spelen moest de ploeg van bondscoach Art Langeler met tien man verder na een tweede gele kaart voor FC Groningen-aanvaller Oussama Idrissi.

Ajacieden Donny van de Beek en Abdelhak Nouri kregen een basisplaats van Langeler. Ook PSV-doelman Yanick van Osch mocht starten. Hij speelt dit seizoen zijn wedstrijden in de Jupiler League bij Jong PSV.

EK 2019

Het duel met Oostenrijk was de tweede oefenwedstrijd van Jong Oranje tijdens het trainingskamp in Spanje. Vrijdag won Nederland eveneens in Murcia met 2-0 van Jong Finland. De goals werden gemaakt door Jerry St. Juste en Pelle van Amersfoort, die beiden bij sc Heerenveen onder contract staan.

Jong Oranje wist zich in oktober vorig jaar niet te kwalificeren voor het EK onder-21 komende zomer in Polen en speelt daardoor voorlopig geen belangrijke duels.

De ploeg is nu in voorbereiding op de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap van 2019. De kwalificatie voor het EK van 2019 in Italië begint in september.