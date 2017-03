Ronald de Boer denkt dat broer Frank geen bondscoach wil worden

"Hij zou geschikt zijn, maar ik denk niet dat hij dat gaat doen", aldus Ronald de Boer maandag tegen het AD. "Het afbreukrisico is nogal groot en het lijkt me dat Frank dagelijks met een team wil werken. Om iets op te bouwen. En parttime, dat lijkt me ook niks voor hem."

De naam van Frank de Boer wordt veelvuldig genoemd als opvolger van Blind. De 46-jarige oud-trainer van Ajax en Internazionale heeft sinds zijn ontslag in Milaan in november de handen vrij. Ronald Koeman wordt ook genoemd, maar die staat nog tot medio 2019 onder contract bij Everton.

Ronald de Boer ziet Van Gaal als beste optie, maar die zou hij adviseren het niet te doen. De 67-voudig international komt daarom uit bij Henk ten Cate, die momenteel trainer is van Al-Jazira Club in de Verenigde Arabische Emiraten.

"Ten Cate is iemand met charisma, die internationaal gelouterd is en van aanvallend voetbal houdt. Zet er dan een oud-speler als Ruud van Nistelrooij of Mark van Bommel naast."

Buitenlandse coach

De Boer vindt een buitenlandse bondscoach ook geen slecht idee. "Daar sta ik zeker voor open. Maar dan wel één die ook van het aanvallende voetbal is. Dat zou een Duitser kunnen zijn. Of een Argentijn of een Spanjaard."

De laatste buitenlandse bondscoach was de Oostenrijker Ernst Happel, die Oranje op het WK 1978 naar de tweede plaats leidde.

De KNVB streeft ernaar om voor de volgende interlandperiode, met oefenwedstrijden tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni) en een kwalificatieduel met Luxemburg (9 juni), een opvolger voor Blind te hebben.

Tijdens de vriendschappelijke interland tegen Italië dinsdag zit Fred Grim als interim-bondscoach op de bank. De wedstrijd in de Arena begint om 20.45 uur.