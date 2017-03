Oranje traint onder interim-bondscoach Grim in Alkmaar

De oud-trainer van Almere City FC en Jong Oranje vervangt in het AFAS Stadion van AZ de ontslagen bondscoach Danny Blind, die zondag na de nederlaag tegen Bulgarije (2-0) werd weggestuurd door de KNVB.

Het is de bedoeling dat Grim het Nederlands elftal maar één interland helpt. De KNVB gaat de komende weken op zoek naar een nieuwe bondscoach, die Oranje naar het WK volgend jaar in Rusland moet leiden.

Doel van de KNVB is om voor de volgende interlandperiode een nieuwe bondscoach te presenteren. Oranje oefent op 31 mei tegen Marokko. Na een vriendschappelijk duel met Ivoorkust (4 juni) volgt op 9 juni de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

Stefan de Vrij ontbreekt op de training in Alkmaar. De verdediger, die de met 2-0 verloren interland tegen Bulgarije al miste door zijn scheenbeenblessure, is teruggekeerd naar zijn club Lazio. Captain Arjen Robben heeft vanwege de onrust besloten wel bij de groep te blijven. De aanvaller van Bayern München zal tegen Italië hoogstwaarschijnlijk niet in actie komen, omdat hem een druk schema wacht met zijn club.

FC Almere

Oud-doelman Grim werd vorig jaar september op voorspraak van Blind toegevoegd aan de technische staf van Oranje, na het vertrek van assistent-bondscoaches Marco van Basten en Dick Advocaat.

De 51-jarige Grim was in 2015 en 2016 al bondscoach van Jong Oranje. Met FC Almere won hij in 2014 een periodetitel. Tijdens zijn spelersloopbaan wist Grim nooit Oranje te halen. Hij stond tussen 1987 en 1994 in Leeuwarden onder de lat bij Cambuur en ging daarna terug naar Ajax, waar hij jarenlang reservekeeper was achter Edwin van der Sar.

Vanaf de bank maakte hij de grote successen van de Amsterdammers in de jaren negentig mee. Toen Van der Sar in 1999 vertrok naar Juventus, werd Grim in de laatste jaren van zijn carrière alsnog eerste keeper.

Grim is de eerste interim-bondscoach van Oranje in twintig jaar. Op 26 februari 1997 zat Jan Rab in het Parc des Princes van Parijs als interim-bondscoach op de bank in de oefeninterland tegen Frankrijk.

De toenmalige bondscoach Guus Hiddink was herstellende van een operatie aan zijn darmen en volgde de wedstrijd vanaf de tribune, Rab deed de coaching langs de lijn. Hij verloor zijn enige interland als bondscoach met 2-1.

De interland tussen Nederland en Italië begint dinsdag om 20.45 uur in de Arena en staat onder leiding van de Zweedse arbiter Jonas Eriksson.

[[slideshow:Oranje traint onder Grim]]