Daley Blind trots op vader ondanks ontslag als bondscoach

"Samengewerkt op het allerhoogste niveau, een droom voor ons beide als vader en zoon", schrijft Daley Blind op Instagram.

"Het was niet makkelijk en het heeft niet altijd mee gezeten, maar ik ben trots op hoe je je altijd verantwoordelijk hebt gehouden en nooit hebt opgegeven!"

In de zeventien interlands waarin de 55-jarige Danny Blind bondscoach was, speelde Daley Blind veertien keer mee. Alleen Georginio Wijnaldum (zeventien) en Jeffrey Bruma (zestien) kwamen vaker in actie onder de zondag ontslagen bondscoach.

Debutanten

In totaal gebruikte Blind liefst 47 spelers in zijn zeventien duels. Zaterdagavond tegen Bulgarije (2-0 nederlaag) waren Matthijs de Ligt en Wesley Hoedt de laatste twee debutanten. Blind liet in totaal zestien spelers debuteren.

In Sofia speelde Manchester United-verdediger Daley Blind (27) de 43e interland uit zijn carrière. Daarmee overtrof hij zijn vader, die als speler tot 42 interlands kwam.

Dinsdag in het oefenduel met Italië kan Daley Blind zijn 44e interland spelen. Voormalig assistent Fred Grim zit dan als interim bondscoach op de bank. De interland in de Arena begint dinsdagavond om 20.45 uur.