Polen stap dichter bij WK, Engeland te sterk voor Litouwen

Polen nam door de zege verder afstand van de concurrenten in groep E, mede omdat Roemenië en Denemarken in Cluj bleven steken op 0-0. Spitsen Nicolai Jörgensen (Feyenoord) en Kasper Dolberg (Ajax) deden vanwege blessures niet mee bij de Denen.

De Polen hebben nu een riante voorsprong van zes punten op Montenegro en Denemarken. Roemenië en Armenië volgen al op zeven punten.

Robert Lewandowski bracht Polen op voorsprong door vlak voor rust een vrije trap binnen te schieten. Nadat Stefan Mugosa de thuisploeg na ruim een uur spelen op gelijke hoogte had gebracht, was het Lukasz Piszczek die met een hoge lob via de binnenkant paal het beslissende doelpunt binnenschoot.

Schöne

Roemenië zocht lang naar een doelpunt in het duel met Denemarken, maar de bal wilde er niet in. Claudiu Keseru kreeg de grootste kans, maar schoot over. In de slotfase kwamen de Denen nog een paar keer gevaarlijk voor de Roemeense doelman Ciprian Tatarusanu. Ook de spelers van de Noorse bondscoach Åge Hareide waren echter niet trefzeker.

Lasse Schöne stond in de basis bij de Denen. De middenvelder van Ajax werd twintig minuten voor tijd gewisseld.

Eerder op de avond had Armenië thuis Kazachstan met 2-0 verslagen. Een kwartier voor tijd zorgden Henrikh Mkhitaryan en Aras Özbiliz voor de treffers, waardoor de Armenen ook nog in de race zijn voor de tweede plek.

Engeland

Net als Polen gaf ook Engeland zijn ongeslagen reeks in de kwalificatie voor de mondiale titelstrijd een vervolg. Op Wembley versloegen 'The Three Lions' Litouwen met 2-0 dankzij treffers van Jermain Defoe en Jamie Vardy. Engeland blijft met dertien punten uit vijf wedstrijden aan de leiding in groep F.

Voor bondscoach Gareth Southgate was het de eerste kwalificatiewedstrijd sinds hij in december officieel werd aangesteld als opvolger van Sam Allardyce. Hij verbaasde door de 34-jarige Defoe op te roepen, die bijna vier jaar niet had gespeeld in het shirt van Engeland.

Defoe betaalde dat vertrouwen in de eerste helft terug door een voorzet van de goed doorgelopen Raheem Sterling langs de Litouwse doelman Ernestas Setkus van ADO Den Haag te schieten. In de tweede helft bracht Southgate Vardy en Marcus Rashford voor Defoe en Sterling. De spits van Leicester City zette na aangeven van Adam Lallana met een laag schot Engeland op een veilige 2-0-marge.

Schotland

Achter koploper Engeland greep Schotland in een directe confrontatie met Slovenië de laatste strohalm. De Schotten versloegen in Hampden Park in Glasgow zondagavond Slovenië met 1-0 en houden daarmee een kleine kans op de tweede plek in de groep.

Leigh Griffiths kreeg grote kansen en raakte twee keer de paal. Invaller Chris Martin zorgde vlak voor tijd alsnog voor het benodigde doelpunt. De Schotten staan nu nog wel vierde in de poule met zeven punten. Slowakije (negen punten) passeerde Slovenië (acht punten) door een 3-1 overwinning op Malta.

Slowakije schrok even zondagavond toen Jean-Paul Farrugia van laagvlieger Malta na een kwartier spelen de stand weer gelijk trok na de vroege treffer van Vladimír Weiss. Vlak voor rust zette Ján Gregus de Slowaken weer op voorsprong. Adam Nemec maakte er na rust 1-3 van.

Duitsland

Duitsland won ook de vijfde wedstrijd in de kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland. De regerend wereldkampioen was in Baku met 1-4 te sterk voor Azerbeidzjan. Ook Engeland boekte een zege.

Duitsland kwam al in de negentiende minuut op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van André Schürrle, maar de ploeg van bondscoach Joachim Löw moest twaalf minuten later het eerste tegendoelpunt in deze kwalificatiereeks incasseren.

Dimitrij Nazarov, geboren in Duitsland en spelend in de Tweede Bundesliga, verschalkte doelman Bernd Leno, de vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer, met een droge schuiver in de verre hoek (1-1).

Duitsland zocht toch nog met een ruime voorsprong de kleedkamers op. Eerst was het Thomas Müller die vijf minuten na de gelijkmaker van Nazarov verantwoordelijk was voor de 1-2, waarna Mario Gomez er in de blessuretijd van de eerste helft 1-3 van maakte.

De wedstrijd was daarmee gespeeld en in de tweede helft kwam Duitsland nog één keer tot scoren. Schürrle bepaalde negen minuten voor tijd met zijn tweede goal van de avond de eindstand op 1-4.

Tsjechië

Door de relatief eenvoudige zege blijft Duitsland groep C zonder puntenverlies aanvoeren. 'Die Mannschaft' heeft zeven punten voorspong op nummer drie Tsjechië, dat zondag geen kind had aan San Marino: 0-6.

Halverwege stonden de bezoekers al op een 0-5 voorsprong. Antonin Barak (twee keer), Theodor Gebre Selassie, Michael Krmencik en Vladimir Darida brachten hun naam op het scorebord. Laatstgenoemde deed dat na rust nog eenmaal vanaf elf meter.

Noord-Ierland blijft tweede in de groep, met twee punten voorsprong op de Tsjechen en vijf punten minder dan de Duitsers. De thuiswedstrijd tegen Noorwegen werd door de Noord-Ieren met 2-0 gewonnen. Jamie Ward opende in de tweede minuut de score. Conor Washington was een half uur later ook trefzeker. Noorwegen kan deelname aan het WK zo goed als zeker vergeten.

