Voetbal Belgische bondscoach Martinez niet te spreken over grasmat in Brussel De Belgische bondscoach Roberto Martinez vond zaterdagavond na het 1-1 gelijkspel tegen Griekenland in de WK-kwalificatie dat de grasmat in het Koning Boudewijnstadion in Brussel een grote invloed had op de uitslag.