Southgate benadrukt dat interlandloopbaan Rooney nog niet voorbij is

De 119-voudig international werd door Southgate buiten de selectie gelaten voor het oefenduel met Duitsland (1-0 verlies) van afgelopen woensdag en de WK-kwalificatiewedstrijd van zondag tegen Litouwen.

In Engelse media wordt gespeculeerd dat Rooney (31) wel eens zijn laatste interland gespeeld kan hebben. De topscorer aller tijden van Engeland is geen vaste waarde meer bij United en ook bij het nationale elftal kan hij dit seizoen niet op veel speeltijd rekenen.

"Sommige media schrijven zelfs al dat we een eerbetoon moeten brengen aan Rooney. Dat begrijp ik niet, want hij heeft nog alle kans om in het team te komen. Rooney komt nog steeds in mijn plannen voor", aldus Southgate tegenover Sky Sports. "Er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij klaar is als international."

Vergadering

Southgate nodigde Rooney uit voor een vergadering van afgelopen maandag over de toekomst van het Engelse elftal, maar daar meldde de aanvaller zich voor af.

"Dat was geen probleem. Ik had hem net als de geblesseerde Harry Kane uitgenodigd zodat hij zich nog onderdeel voelt van de groep."

Engeland en Litouwen trappen zondag om 18.00 uur af op Wembley. De ploeg van Southgate is koploper in groep F van de Europese WK-kwalificatiereeks met tien punten uit vier duels. Litouwen is de nummer vier met vijf punten uit vier wedstrijden.

