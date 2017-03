Bulgaarse bondscoach ziet ruimte voor verbetering na zege op Oranje

"We deden het perfect in de eerste helft, zowel tactisch als door de twee goede goals van Spas Delev", zei Hubchev na de wedstrijd in Sofia voor de Bulgaarse tv. "Het was niet een heel aantrekkelijke wedstrijd, maar we hebben wel een grote stap voorwaarts gezet."

"Als team hebben we enthousiasme, wil om te winnen en toewijding getoond. Op die vlakken was het misschien wel onze beste wedstrijd in de kwalificatiereeks."

De 53-jarige Hubchev, die sinds vorig jaar september op de bank zit bij de Bulgaren, waakte er echter voor dat de overwinning op Oranje voor een te grote hosanna-stemming zorgde bij zijn ploeg.

"We mogen nog niet tevreden zijn. Er zijn absoluut nog dingen te vinden die beter moeten. Onze fysieke conditie is bijvoorbeeld nog niet zoals die zou moeten zijn op het Europese niveau, maar dat zijn dingen die we langzaam kunnen verbeteren."

"De volgende wedstrijden zullen laten zien of dit een definitieve stap vooruit is. In het verleden hebben we wel vaker van sterke teams gewonnen, maar vervielen we in de duels daarna weer in oude fouten."

Fans

Bulgarije staat door de zege op het Nederlands elftal van de geplaagde bondscoach Danny Blind nu boven Oranje in de stand van WK-kwalificatiegroep A. De Bulgaren staan derde met negen punten uit vijf duels, vier minder dan koploper Frankrijk en één minder dan nummer twee Zweden. Nederland staat vierde met zeven punten.

"Ik heb eigenlijk nog niet aan de stand gedacht en wist niet precies hoeveel punten alle landen hadden", stelde Hubchev. "We zullen ongetwijfeld zelfvertrouwen krijgen door deze zege."

De bondscoach hoopt dat de overwinning op Oranje er ook voor zorgt dat de Bulgaarse fans weer naar het stadion zullen komen om naar het nationale elftal te kijken. Het Vasil Levski Stadion was zaterdag zeer matig gevuld.

"De fans zullen alleen terugkeren door successen als deze zege", aldus Hubchev. "Maar ook zaterdag heeft mijn team de steun van het publiek gevoeld."