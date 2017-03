Blind ontslagen als bondscoach Oranje

De KNVB houdt de 55-jarige Blind verantwoordelijk voor de matige resultaten in de afgelopen maanden. Oranje bereikte zaterdag een nieuw dieptepunt door een 2-0 verlies tegen Bulgarije in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar in Rusland. Plaatsing voor het toernooi is daardoor ver weg.

De KNVB liet naar aanleiding van de ontluisterende nederlaag in Sofia al weten dat er zondag een gesprek zou plaatsvinden met Blind. In dat onderhoud werd besloten afscheid te nemen van de bondscoach.

"We hebben respect voor wat Danny betekend heeft voor ons en voor het elftal tijdens zijn dienstverband", zegt KNVB-directeur Jean Paul Decossaux zondagavond in een verklaring. "Maar omdat de sportieve resultaten helaas zijn tegengevallen, en nu ook de kwalificatie voor het WK moeizaam verloopt, voelen we ons helaas genoodzaakt afscheid van hem te nemen."

Grim

Het doorschuiven van Grim is eenmalig. Na de oefeninterland tegen Italië gaat de KNVB op zoek naar een structurele opvolger voor Blind.

Blind was sinds juli 2015 werkzaam als bondscoach van Oranje. Hij volgde destijds Guus Hiddink op, die al na tien maanden vertrok. Onder Hiddink, en vanaf 2012 ook onder Louis van Gaal, was Blind al assistent bij het Nederlands elftal.

De oud-verdediger zat in totaal in zeventien wedstrijden op de bank als bondscoach. Daarin werd zeven keer gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en zeven keer verloren. Het bondscoachschap was pas zijn tweede klus als hoofdcoach. Van maart 2005 tot medio 2006 was hij trainer van Ajax. Ook in Amsterdam werd hij ontslagen.

Vierde

De opvolger van Blind krijgt de zware taak Oranje alsnog naar het WK te leiden. Door het verlies in en tegen Bulgarije staat Nederland met zeven punten op de vierde plaats in groep A. Frankrijk (dertien punten), Zweden (tien) en Bulgarije (negen) staan er beter voor.

Alleen de groepswinnaars in de WK-kwalificatie gaan rechtstreeks naar het eindtoernooi. De beste acht van de negen nummers twee spelen een play-off om een WK-ticket.

De oefenwedstrijd in de Arena tegen Italië begint dinsdag om 20.45 uur. Na oefenduels met Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni) staat op 9 juni de eerstvolgende WK-kwalificatiewedstrijd op het programma. Luxemburg is dan de tegenstander.