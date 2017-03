Blind gaat in spiegel kijken na ontluisterende nederlaag in Bulgarije

"Hier moet ik eens goed over na gaan denken en dat gaat de KNVB ongetwijfeld ook doen. Ik zeg niet dat ik dat nu gelijk ga doen", zei Blind in de catacomben van het Vasil Levski Nationaal Stadion voor de camera van de NOS.

"Ik ben op dit moment ongelofelijk teleurgesteld. Temeer omdat ik al maanden een goed gevoel over deze wedstrijd had. Als je kijkt naar de kwaliteiten in deze spelersgroep, dan hadden we hier gewoon een goede prestatie neer moeten zetten. Ook de grotere spelers hebben niet datgene gebracht wat ik voor ogen had."

Door de verliespartij zakte Oranje naar de vierde plaats in groep A en is het WK ver weg. "Het kan zo niet verder", besefte Blind. "Het zal anders moeten, maar het is hiervoor ook anders gegaan. Dit valt koud op mijn dak. Vooral de manier waarop. Dat trek ik me aan. Het is logisch dat ik mezelf nu een spiegel voor ga houden."

Blind heeft nog niet het gevoel dat de KNVB van hem af wil. "Mocht dat wel zo zijn, dan is dat niet verbazingwekkend. Zo werkt dat nou eenmaal in de voetballerij. Niemand hoeft mij uit te leggen hoe de hazen lopen. Het is aan de KNVB. Ik wil voor mezelf even nadenken over hoe ik de afgelopen tijd heb gefunctioneerd."

De Ligt

Blind nam wel de pas 17-jarige debutant Matthijs de Ligt in bescherming. De verdediger van Ajax zag er bij beide tegentreffers niet goed uit en werd al in de rust naar de kant gehaald.

"Dat ik hem niet had moeten opstellen is makkelijk praten achteraf. Ik heb geoordeeld op basis van wat ik de laatste weken en tijdens deze trainingsweek van die jongen heb gezien. Hij maakte qua stabiliteit en persoonlijkheid een goede indruk op me."

"Ik was ervan overtuigd dat hij dit aan kon. Het is mijn verantwoordelijk dat het bij Matthijs niet is geloopt zoals we graag hadden gewild. Maar dat neemt niet weg dat het een ongelofelijk goede verdediger wordt."

Veel tijd om te evalueren is er overigens niet voor Blind. Dinsdag wacht al de volgende interland voor Oranje. Italië is dan in een oefenduel in de Arena de tegenstander.