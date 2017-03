Robben noemt nederlaag Oranje in Bulgarije een nachtmerrie

"Dit is een nachtmerrie. De eerste helft van onze kant was schrikbarend", aldus Robben voor de camera van de NOS. De Bulgaarse goals vielen al in die eerste helft en aan de openingstreffer ging een fout van de 17-jarige debutant Matthijs de Ligt vooraf.

De 33-jarige Robben had niet verwacht dat het zo mis zou gaan. "Ik ging hier met een positief gevoel heen, maar we begonnen bedroevend. En dan houdt het gewoon op. Als we goed spelen dan winnen we hier, maar dat deden we niet. We speelden niet slecht, maar heel slecht."

Een schuldige aanwijzen voor de nederlaag wilde Robben niet. "We winnen met zijn allen en verliezen met zijn allen. Al begrijp ik wel dat alle stront nu over ons heen komt. Dat is terecht. Het is in-en-in triest was we hier hebben laten zien."