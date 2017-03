WK ver weg voor Nederlands elftal na blamage in Bulgarije

Halverwege stond de eindstand al op het scorebord in het Vasil Levski Stadion. Na een fout van de 17-jarige debutant Matthijs de Ligt kwamen de Bulgaren na vijf minuten op voorsprong via Spas Delev. Een kwartier later maakte Delev ook de 2-0.

Door de nederlaag zakte Oranje naar de vierde plaats in groep A. Frankrijk, dat zaterdag met 1-3 won bij Luxemburg, gaat aan kop met dertien punten uit vijf wedstrijden. Met Zweden, dat thuis met 4-0 te sterk was voor Wit-Rusland, zag Nederland nog een concurrent winnen. De Scandinaviërs hebben tien punten.

Bulgarije ging door de zege over Oranje heen. Het Oost-Europese land heeft nu negen punten en dat zijn er twee meer dan Nederland, dat in juni pas weer in actie komt in de WK-kwalificatie. Luxemburg is dan de tegenstander. Dinsdag speelt Nederland in de Arena nog wel vriendschappelijk tegen Italië.

Alleen de groepswinnaars in de WK-kwalificatie gaan rechtstreeks naar het WK. De beste acht van de negen nummers twee spelen een play-off om een ticket voor het toernooi volgend jaar in Rusland.

De Ligt

De Ligt werd zaterdag door zijn basisplaats in Sofia met 17 jaar en 225 dagen de jongste speler in Oranje sinds Mauk Weber (17 jaar en 135 dagen) in 1931, maar dat pakte dramatisch uit. Na een paar seconden moest de verdediger van Ajax al een overtreding maken om een Bulgaarse aanval onschadelijk te maken en een paar minuten later ging het helemaal verkeerd.

Na een lange bal was De Ligt de Bulgaar Delev kwijt. De spits controleerde met de borst en tikte de bal langs doelman Jeroen Zoet, die de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen en Michel Vorm.

De 1-0 voorsprong van Bulgarije was niet eens onverdiend, want Oranje begon zeer slecht in het amper gevulde Vasil Levski Stadion. Vooral Kevin Strootman leidde veelvuldig balverlies op het middenveld en keer op keer kwamen de Bulgaren gevaarlijk voor het doel van Zoet.

Bruno Martins Indi werkte nog net weg voordat oud-PSV'er Stanislav Manolev kon binnenschieten, maar kort daarna was het alsnog raak. Opnieuw was Delev trefzeker. De kleine aanvaller van het Poolse Pogon Szczecin kreeg te veel ruimte en schoot vanaf een meter of achttien de 2-0 binnen.

Aan de andere kant had Nederland nog geen kans gecreëerd. De ploeg van Blind, zonder de gepasseerde Wesley Sneijder, speelde te slordig om Bas Dost in stelling te kunnen brengen. Pas in de 41e minuut kwam de 27-jarige spits tot een doelpoging. Zijn wilde schot vloog over en naast.

Op slag van rust was er weer een mogelijkheid voor Dost en ditmaal had het raak moeten zijn. Davy Klaassen kreeg de bal vanaf de rechterkant knap tot bij de aanvaller van Sporting Lissabon, maar die schoot in de korte hoek net naast.

Hoedt

Met 2-0 in Bulgaars voordeel op het scorebord besefte Blind dat hij in de rust in moest grijpen. Wesley Hoedt verving de ongelukkige De Ligt en ook hij maakte zijn debuut in Oranje. Daarnaast kwam Sneijder voor Georginio Wijnaldum.

Met de ervaren Sneijder op het middenveld nam Oranje in de tweede helft het initiatief en er kwamen ook kansjes. Quincy Promes probeerde het na een een-tweetje met Dost van afstand en doordat de bal werd aangeraakt kon doelman Nikolay Mihaylov maar net redding brengen.

Ook Sneijder probeerde het, maar zijn schot vloog ruim naast. De routinier zorgde wel voor meer creativiteit bij Oranje en met een fraaie pass wist hij Dost te bereiken, die de bal klaarlegde voor de instormende Klaassen. De Ajacied haalde hard uit, maar opnieuw was het voormalig FC Twente-doelman Mihaylov die de aansluitingstreffer voorkwam.

De Bulgaren dachten ondertussen niet meer aan aanvallen en koesterden de voorsprong, terwijl de tijd wegtikte in het nadeel van Oranje. Met de kopsterke Luuk de Jong voor Promes gebruikte Blind 22 minuten voor tijd al zijn derde wissel.

Meer een meer koos Nederland ervoor de ballen hoog de zestien in te pompen richting de hoofden van Dost en De Jong. Acht minuten voor tijd kwam Dost tot een kopbal, maar een doelpunt leverde dat niet op. Ook De Jong kreeg de bal er niet in.

Ook in de absolute slotfase bleven grote kansen uit waardoor Oranje moet vrezen dat het na het EK van vorig jaar in Frankrijk ook het WK 2018 in Rusland zal moeten missen.

