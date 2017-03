Zweden wint simpel van Wit-Rusland in kwalificatiegroep Oranje

Door twee goals van Emil Forsberg, één treffer van Marcus Berg, één goal van Isaac Thelin en matig keeperswerk van de Wit-Rus Andrei Gorbunov nestelde Zweden zich in elk geval voor even aan kop in groep A.

Later op zaterdag kunnen Frankrijk en Oranje nog langszij komen. De verliezend EK-finalist gaat om 20.45 uur op bezoek in Luxemburg en Nederland speelt op datzelfde tijdstip in en tegen Bulgarije.

Op de relatief eenvoudige zege van Zweden was weinig af te dingen. De ploeg van bondscoach Jan Andersson was vanaf de eerste minuut oppermachtig in de Friends Arena en had nauwelijks iets te duchten van de Wit-Russen.

Gorbunov

Na negentien minuten werd het veldoverwicht door Forsberg uitgedrukt op het scorebord. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig mocht van elf meter aanleggen na een overtreding op Berg en liet doelman Gorbunov vanaf de penaltystip kansloos.

Vlak na rust verdubbelde diezelfde Forsberg de marge met een houdbaar schot dat de blunderende Gorbunov knullig onder zich door liet rollen.

Weer acht minuten later greep de Wit-Russische sluitpost maar half in bij een hoge voorzet, waarna Berg de marge verder uitbreidde. Zijn inzet leek de doellijn echter niet gepasseerd te hebben, maar werd desondanks tot doelpunt gepromoveerd door de Oostenrijkse arbiter Harald Lechner.

Een klein kwartier voor het laatste fluitsignaal bepaalde invaller Thelin de eindstand op 4-0. De aanvaller, die even daarvoor binnen de lijnen was gekomen voor oud-PSV'er Ola Toivonen, mocht alleen op Gorbunov af en rondde beheerst af.

Koploper

Zweden trad in Solna aan met vier voormalige Eredivisiespelers: Andreas Granqvist, Oscar Hiljemark, Toivonen en Berg. Heerenveen-speler Sam Larsson bleef negentig minuten op de bank, net als Kristoffer Nordfeldt.

Na vijf wedstrijden staat Zweden met tien punten bovenaan in groep A van de WK-kwalificatiereeks. Frankrijk heeft evenveel punten, maar nog een duel tegoed. Oranje volgt met zeven punten.

