Frankrijk en Zweden profiteren van verlies Nederlands elftal

Beide concurrenten van Oranje boekten een overwinning. Frankrijk won met 1-3 in Luxemburg en Zweden had in eigen huis geen kind aan het machteloze Wit-Rusland (4-0).

Daardoor blijven 'Les Bleus' koploper in de poule. De verliezend EK-finalist is na vijf wedstrijden nog ongeslagen en gaat met dertien punten aan kop. Daarachter volgt Zweden met tien punten, één meer dan nummer drie Bulgarije.

Nederland staat vierde met slechts zeven punten uit de eerste vijf WK-kwalificatieduels en houdt alleen Wit-Rusland (twee punten) en Luxemburg (één punt) onder zich in groep A.

Frankrijk

In het Stade Josy Barthel ontdeed Frankrijk zich met de nodige moeite van de gastheer. Luxemburg weerde zich kranig, maar bleek uiteindelijk toch een maatje te klein voor het buurland.

Na een klein halfuur spelen namen de 'Haantjes' de leiding via Olivier Giroud. Rechtsback Djibril Sidibé werd op maat bediend door Antoine Griezmann en stelde de spits van Arsenal in dienst om van dichtbij binnen te tikken.

Lang kon Frankrijk niet van die voorsprong genieten, want zes minuten later was het al weer gelijk. Blaise Matuidi beging een overtreding in het eigen strafschopgebied, waarna de Letse scheidsrechter Andris Treimanis naar de stip wees en Aurelien Joachim (ex-Willem II en RKC Waalwijk) doelman Hugo Lloris de verkeerde hoek in stuurde.

Mbappé

Toch zocht de ploeg van bondscoach Didier Deschamps de kleedkamer op met een voorsprong, want drie minuten na de gelijkmaker kreeg ook Frankrijk een penalty van Treimanis. Griezmann verschalkte de ingevallen keeper Ralph Schon.

Na de hervatting slaagden de Fransen erin de krappe marge te verdedigen, ondanks serieus aandringen van Luxemburg. In de 78e minuut maakte Giroud met zijn tweede goal van de avond een einde aan alle onzekerheid door voor de bevrijdende 1-3 te zorgen.

Zo kon de nummer zes van de wereldranglijst na negentig minuten opgelucht ademhalen en met drie punten huiswaarts keren. Vlak na derde goal mocht de pas 18-jarige aanvaller Kylian Mbappé nog zijn debuut maken van Deschamps.

Zweden

Op de relatief eenvoudige zege van Zweden in Solna was weinig af te dingen. De ploeg van bondscoach Janne Andersson was vanaf de eerste minuut oppermachtig in de Friends Arena en had nauwelijks iets te duchten van de bezoekers, mede door matig keeperswerk van de Wit-Rus Andrei Gorbunov.

Na negentien minuten werd het veldoverwicht door Emil Forsberg uitgedrukt op het scorebord. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig mocht van elf meter aanleggen na een overtreding op Marcus Berg en liet doelman Gorbunov vanaf de penaltystip kansloos.

Vlak na rust verdubbelde diezelfde Forsberg de marge met een houdbaar schot dat de blunderende Gorbunov knullig door zijn benen liet gaan.

Weer acht minuten later greep de Wit-Russische sluitpost maar half in bij een hoge voorzet, waarna Berg de marge verder uitbreidde. Zijn kopbal leek de doellijn niet gepasseerd te hebben, maar werd desondanks tot doelpunt gepromoveerd door de Oostenrijkse arbiter Harald Lechner.

Een klein kwartier voor het laatste fluitsignaal bepaalde invaller Isaac Thelin de eindstand op 4-0. De aanvaller, die even daarvoor binnen de lijnen was gekomen voor oud-PSV'er Ola Toivonen, mocht alleen op Gorbunov af en rondde beheerst af.

