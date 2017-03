Oranje start met De Ligt (17) en zonder Sneijder tegen Bulgarije

De 17-jarige De Ligt is de vervanger van Stefan de Vrij, die wel is afgereisd naar Bulgarije maar door een blessure niet in actie kan komen.

De Ajax-verdediger is met zijn 17 jaar en 255 dagen de jongste debutant sinds Mauk Weber in 1931. Weber was destijds drie dagen jonger. Alleen Jan van Breda Kolff was in 1911 nog jonger dan De Ligt en Weber. Rick Karsdorp, Bruno Martins Indi en Daley Blind zijn zoals verwacht de andere verdedigers in de ploeg van bondscoach Danny Blind.

Op doel kiest Blind voor Zoet. De PSV-doelman krijgt de voorkeur boven Jasper Cillessen, die geen basisplaats heeft bij FC Barcelona. Michel Vorm is de derde doelman in de selectie. Het middenveld van Oranje bestaat in Sofia uit Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman en Davy Klaassen. Sneijder is gepasseerd.

Bas Dost is de spits van Oranje, terwijl Vincent Janssen ziek in Nederland is achtergebleven. Captain Arjen Robben en Quincy Promes completeren de aanval. Memphis Depay begint op de bank.

Bij de Bulgaren zijn er basisplaatsen voor Stanislav Manolev. De 31-jarige oud-PSV'er, die tegenwoordig speelt voor CSKA Sofia begint aan de rechterkant. De doelman van de ploeg van bondscoach Petar Hubchev is Nikolay Mihaylov, die van 2007 tot 2013 bij FC Twente speelde. De 28-jarige keeper staat nu onder contract bij het Turkse Mersin ńįdmanyurdu.

Collum

Het WK-kwalificatieduel in het Vasil Levski Stadion begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter William Collum.

Oranje staat met zeven punten uit vier wedstrijden tweede in groep A van de kwalificatiereeks. Bulgarije heeft een punt minder en staat vierde, achter Zweden.

Dinsdag speelt Oranje vriendschappelijk tegen Itali√ę in de Amsterdam Arena. Ook dat duel begint om 20.45 uur.

Opstelling Oranje: Zoet; Karsdorp, De Ligt, Martins Indi, Blind; Wijnaldum, Strootman, Klaassen; Robben, Dost, Promes.