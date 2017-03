'Teammanager Jorritsma ziet toch af van langer verblijf bij Oranje'

De gestelde voorwaarden voor een langer verblijf bleken een te groot struikelblok voor Jorritsma, weet VI. De spelers van Oranje hebben daarover deze week een brief ontvangen van de KNVB.

Aanvankelijk moest de teammanager aan het einde van het voorbije kalenderjaar gedwongen met pensioen, maar op aandringen van bondscoach Danny Blind en de spelersgroep mocht hij toch langer aanblijven van de voetbalbond.

In zijn nieuwe contract, dat loopt tot 1 december van dit jaar, werd een optie opgenomen dat hij nog een halfjaar extra in dienst zou blijven zodat hij samen met zijn opvolger bij het Nederlands elftal betrokken zou blijven tot en met het WK, op voorwaarde dat Oranje zich plaatst voor het toernooi in Rusland.

Jorritsma ziet daar bij nader inzien nu toch vanaf en neemt daardoor na 21 jaar afscheid van de KNVB. Hij werd in 1996 door de toenmalige bondscoach Guus Hiddink toegevoegd aan de staf van Oranje.

Opvolger

Er was vorig jaar veel te doen rond de positie van Jorritsma bij de KNVB. De nu 68-jarige teammanager moest in eerste instantie in de zomer van 2016 vertrekken, maar mocht later toch nog tot de jaarwisseling aanblijven omdat de bond nog geen geschikte opvolger had gevonden.

Nadat de technische staf en spelers bij technisch directeur Hans van Breukelen hadden aangedrongen op een langere samenwerking met Jorritsma, werd echter besloten dat de teammanager de kwalificatiecyclus voor het WK af mocht maken met Oranje.

Jorritsma kreeg daarbij de mogelijkheid om bij plaatsing ook het eindtoernooi nog mee te maken, maar daar ziet hij nu dus vanaf.

Het Nederlands elftal bezet momenteel de tweede plek in groep A van de WK-kwalificatiereeks en speelt zaterdagavond om 20.45 uur in en tegen Bulgarije. Dinsdag volgt een oefeninterland tegen Italië in de Arena.

