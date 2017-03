Go Ahead Eagles stelt Maaskant aan als trainer tot einde van seizoen

Diverse media meldden vrijdag al dat Maaskant in Deventer de opvolger zou worden van Hans de Koning. De hekkensluiter van de Eredivisie zette hem woensdag op straat wegens tegenvallende resultaten.

In de laatste vijf wedstrijden wist Go Ahead slechts één punt te veroveren, waardoor de ploeg laatste staat in de Eredivisie. De nummer zeventien ADO Den Haag heeft twee punten meer, terwijl Excelsior - dat op de veilige vijftiende plek staat - vier punten meer heeft dan de 'Eagles'.

Maaskant, die in 2002 al eens een korte periode aan het roer stond bij Go Ahead, was voor het laatst werkzaam als trainer bij NAC Breda. In het Rat Verlegh Stadion werd hij in oktober 2015 ontslagen.

Hij had in het verleden ook RBC Roosendaal, Willem II, MVV, Wisla Krakow, Texas Dutch Lions, FC Groningen en Dinamo Minsk onder zijn hoede.

Power

"Robert is bij uitstek iemand die in korte tijd iets teweeg kan brengen. Iets wat we nodig hebben, aangezien het een samenwerking van maximaal elf wedstrijden betreft", zegt technisch manager Dennis Bekking op de website van de club.

“In de strijd om lijfsbehoud hebben we behoefte aan een ervaren trainer, die beschikt over veel power en gogme."

Maaskant heeft er vertrouwen in dat hij de Eagles in de Eredivisie kan houden. "In mijn ogen is niks onmogelijk, als je maar alles doet om te winnen. Zelfs als ik tegen mijn beste vriend speel, doe ik nog álles om te winnen. Die mentaliteit neem ik uiteraard ook mee naar Go Ahead Eagles.”

Decheiver

Voor assistent-trainer Harry Decheiver is per direct geen plek meer op de bank. De oud-spits meldde vrijdag na dit seizoen uit Deventer te vertrekken, waarop de clubleiding besloot om Decheiver per direct weg te halen bij het eerste elftal.

"Juist nu zijn spelers, club en fans gebaat bij een volle focus op de sportieve strijd om handhaving", meldde de Eredivisionist zaterdag. Decheiver maakt het seizoen af als trainer van het onder 19-elftal.

Het eerstvolgende Eredivisieduel van Go Ahead is op zondag 2 april, wanneer FC Twente om 16.45 uur de tegenstander is in Enschede.

