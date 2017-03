'Maaskant volgt De Koning op als trainer Go Ahead Eagles'

Volgens onder meer De Telegraaf zet de 48-jarige Maaskant zijn handtekening onder een verbintenis tot het einde van het seizoen bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

Trainer De Koning werd woensdag op straat gezet wegens de slechte resultaten van Go Ahead in de laatste weken. Afgelopen weekend werd de IJsselderby tegen PEC Zwolle met 1-3 verloren.

Maaskant, die in 2002 al eens een korte periode aan het roer stond bij Go Ahead, was voor het laatst werkzaam als trainer bij NAC Breda. In het Rat Verlegh Stadion werd hij in oktober 2015 werd ontslagen.

Hij had tevens RBC Roosendaal, Willem II, MVV, Wisla Krakow, Texas Dutch Lions, FC Groningen en Dinamo Minsk onder zijn hoede.

FC Twente

Het eerstvolgende Eredivisieduel van Go Ahead is op zondag 2 april, wanneer FC Twente om 16.45 uur de tegenstander is in Enschede.

Go Ahead verzamelde twintig punten in 27 duels. De achterstand op nummer vijftien Excelsior is vier punten. Ook Roda JC (23 punten) en ADO Den Haag (22) staan nog dichtbij.

