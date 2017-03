De Vrij blijft twijfelgeval bij Oranje voor duel met Bulgarije

De Vrij haakte woensdag iets eerder af bij de training door een kwetsuur aan zijn enkel. Georginio Wijnaldum brak die oefensessie ook voortijdig af, maar de middenvelder is in ieder geval wel op tijd hersteld.

"Stefan is een twijfelgeval en hij zal ook vandaag niet volledig trainen. Het is een heel onschuldige blessure. Hij heeft een bloeduitstorting in de spier onder aan het scheenbeen", aldus Blind vrijdag op de persconferentie.

De bondscoach van Oranje sluit desondanks niet uit dat hij de verdediger van Lazio opstelt. "In sommige gevallen moet je het niet doen, maar dit is niet een geval waarbij er iets stuk kan gaan."

Blind kan in Bulgarije al niet beschikken over verdedigers Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk en hoopt daardoor dat De Vrij wel kan spelen. "Stefan is iemand die stappen heeft gemaakt in de afgelopen jaren op een goed niveau. Na zijn blessure is hij steeds sterker geworden en meer gaan spelen."

Dost

Blind ging ook in op de spitspositie bij het Nederlands elftal. De zieke Vincent Janssen haakte eerder vrijdag af, waardoor Bas Dost tegen Bulgarije zal starten in de punt van de aanval.

"Dost is een andere spits dan Janssen", zei Blind over de topscorer van Portugal. "Maar ik ga nu niet andere spelers opstellen. We zullen hem wel vanaf de flanken moeten aanspelen, want dan komen zijn kwaliteiten het beste tot uiting."

Blind riep vrijdag Luuk de Jong op na het wegvallen van Janssen. De spits van PSV traint vrijdagavond al mee in het Vasil Levsk Stadion van Sofia.

Tweede

Oranje staat met zeven punten uit vier duels tweede in groep A van de WK-kwalificatie. Bulgarije heeft een punt minder en staat vierde.

De wedstrijd tussen Bulgarije en Nederland begint zaterdagavond om 20.45 uur in het Vasil Levski Stadion. Volgende week dinsdag speelt het Nederlands elftal vriendschappelijk tegen Italië in de Amsterdam Arena.

