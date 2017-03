FC Twente legt NAC-doelman Brondeel (23) voor vier jaar vast

Brondeel, die in Breda eerste doelman is en komend seizoen eigenlijk ook op huurbasis voor de Jupiler League-club zou spelen, tekent voor vier jaar in Enschede. Eerder kwam hij uit voor Royal Antwerp.

Eerder vrijdag meldde FC Twente na dit seizoen niet verder te gaan met keeper Sonny Stevens. De toekomst van eerste doelman Nick Marsman in de Grolsch Veste is nog onduidelijk. Joël Drommel is momenteel derde doelman.

"Met het vertrek van Sonny Stevens en de intentie om Joël Drommel volgend seizoen te verhuren zodat hij meer vlieguren kan maken, is het goed dat we in dit stadium al Jorn Brondeel hebben vastgelegd", zegt technisch en commercieel directeur Jan van Halst op de site van FC Twente.

"We hebben hem uitgebreid bekeken en hij heeft dit seizoen bij NAC nog eens bewezen dat hij een talentvolle keeper is. We zijn blij met zijn komst en hebben er vertrouwen in dat hij het bij FC Twente goed gaat doen."

Status

FC Twente liet eerder vrijdag weten dat naast Stevens ook Chinedu Ede en Alessio Da Cruz uit mogen kijken naar een andere club. Over de toekomst van Dylan Seys en Enis Bunjaki is net als bij Marsman nog geen beslissing genomen.

Betaald voetbalorganisaties zijn verplicht spelers wiens contract in de zomer afloopt voor 1 april over hun status te informeren.

FC Twente is bezig aan een goed seizoen in de Eredivisie. De ploeg van trainer René Hake bezet na 27 speelronden de zesde plaats. Doelman Brondeel staat met NAC in de Jupiler League momenteel zevende.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie