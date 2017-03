Buffon vindt duizendste wedstrijd als profvoetballer 'grote eer'

"Het is een geweldige prestatie en een grote eer. Ik ben er blij mee, maar ik zal toch niet met een ander gevoel het veld op gaan dan bij mijn 999e wedstrijd", zei Buffon tegen Sky Sport Italia.

Het wordt de 168 interland voor Buffon, die in zijn twintigjarige loopbaan 220 wedstrijden speelde voor Parma en 612 voor zijn huidige club Juventus.

"De spannendste wedstrijden zijn altijd de eerste, of dat nu voor het nationale elftal is of de Serie A", zei de keeper, die één ding zeker weet. "Er komen niet nog eens duizend wedstrijden bij."

Twintig spelers speelden ooit meer wedstrijden als profvoetballer dan Buffon, waarvan de Engelsman Peter Shilton de absolute recordhouder is met ruim 1300 duels. Shilton begon zijn loopbaan in 1966 bij Leicester City en stopte pas 31 jaar later op 48-jarige leeftijd bij Leyton Orient.

Italië en Albanië trappen vrijdag om 20.45 uur af in Palermo. Italië staat tweede in groep G, Albanië is de nummer vier.

