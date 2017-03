Oranje wil interlandjaar voor het eerst sinds 2012 beginnen met zege

Vijf jaar geleden was het Nederlands elftal van bondscoach Bert van Marwijk in een oefenwedstrijd op Wembley met 2-3 te sterk voor Engeland door een goal van Arjen Robben in de blessuretijd.

Sindsdien kende Oranje niet meer een perfecte start van een interlandjaar. Twee keer verloor de ploeg in de eerste wedstrijd van het jaar in een oefenduel van Frankrijk (2-0 in 2014; 2-3 in 2016).

In 2013 en 2015 moest het Nederlands elftal genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel in zijn eerste wedstrijd van het jaar; in 2013 in een oefenduel met Italië en in 2015 in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije.

De ploeg van Danny Blind begint het interlandjaar nu met een belangrijk WK-kwalificatieduel in Bulgarije. Het is pas de tweede keer sinds 1994 dat Oranje een interlandjaar start met een competitieve wedstrijd.

Primeur

Het Nederlands elftal moet voor een primeur zorgen om 2017 met een goed gevoel te beginnen. Oranje won namelijk nog nooit een wedstrijd in Bulgarije.

In 1959 ging Nederland in een vriendschappelijk duel met 3-2 ten onder tegen de Bulgaren. Negen jaar later zegevierden de Oost-Europeanen in een WK-kwalificatiewedstrijd met 2-0 en in 2006 eindigde een EK-kwalificatieduel in 1-1.

Alle drie die wedstrijden waren in het Vasil Levski Stadion in Sofia, dezelfde plek waar de formatie van Blind zaterdagavond zal aantreden. Het enige stadion waar het Nederlands elftal meer wedstrijden heeft gespeeld zonder een zege te boeken is het San Siro in Milaan (vijf duels).

De totale balans tussen Nederland en Bulgarije is precies in evenwicht: Oranje won vier keer, de Bulgaren wonnen vier keer en twee keer werd het gelijk. De laatste interland tussen de twee, een vriendschappelijk duel in de Arena in aanloop naar het EK van 2012, eindigde in een 1-2 zege voor Bulgarije.

Ziek

Oranje kan een zege in Sofia heel goed gebruiken. De nummer drie van het laatste WK staat na vier van de tien wedstrijden op de tweede plaats in kwalificatiegroep met zeven punten. Dat zijn er net zoveel als nummer drie Zweden en één meer dan nummer vier Bulgarije.

Koploper Frankrijk, dat zaterdag op bezoek gaat bij Luxemburg, heeft tien punten. Zweden neemt het zaterdag thuis op tegen Wit-Rusland.

Blind kan in Bulgarije niet beschikken over de zieke spits Vincent Janssen. Het duel in Sofia begint om 20.45 uur en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter William Collum.

Bekijk het programma en de standen in de WK-kwalificatie