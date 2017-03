Swart hoopt op Cruijff Arena en standbeeld in Barcelona als eerbetoon

"Ik zag hem één keer in de zoveel tijd. Hij zat vijf á zes keer per jaar in de skybox bij mij in de Arena. Dan was het prachtig om het over de wedstrijd te hebben en over de spelers die we hebben bij Ajax. Dat vergeet ik nooit", aldus Swart vrijdag voor de camera van NUsport.

De voormalig aanvaller hoopt op een mooi en blijvend eerbetoon voor zijn vriend. "Van mij mag de Arena naar hem vernoemd worden. Hij was de allerbeste, dan mag hij ook zo'n eerbetoon krijgen."

"Ik weet niet of het ook gaat gebeuren, omdat het stadion niet van Ajax is. Het is van de Arena zelf en die gaan erover. Het zal wel met geld te maken hebben dat het nog niet gebeurd is."

Swart speelde van 1964 tot en met 1973 samen met Cruijff bij Ajax. Daarna stopte 'Mister Ajax' en vertrok Cruijff naar Barcelona. Swart hoopt dat 'Nummer 14' ook in Barcelona een mooi, blijvend eerbetoon krijgt. "Een standbeeld daar zou het mooiste zijn."

Foto

Van het viertal op de legendarische foto van Paul Huf uit 1967 met Cruijff, Swart, Piet Keizer en Klaas Nuninga zijn alleen Nuninga en Swart nog over.

"Ik kom ook op een leeftijd dat ik af en toe aan de dood ga denken, maar dat moet je niet te veel doen. Ik mag niet mopperen. Ik vind het mooi dat ik af en toe nog kan voetballen."

Bij de gedachte aan Cruijff schieten Swart veel anekdotes te binnen. "De leukste vind ik nog altijd dat hij uit Vinkeveen in zijn mooie auto naar Ajax kwam rijden en hij net te laat was voor de training."

"Dan zei trainer Rinus Michels: 'Wat kom je doen?' Vervolgens moest hij in de middag om 15.00 uur terugkomen om in zijn eentje rondjes te lopen. Daar had hij de pest in. Dan ging hij uit protest in het doel zitten en kreeg hij weer een boete. Dat waren de mooiste dingen."

Herdenking

Cruijff overleed op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Ajax, FC Barcelona de FIFA en veel andere figuren uit de voetbalwereld staan vrijdag stil bij zijn dood.

"Alweer een jaar geleden dat hij ons ontviel, maar nog altijd in ons hart: Johan Cruijff", aldus Ajax op Twitter. "Altijd in onze gedachten", schrijft Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu.

Ook Ronald Koeman, die onder Cruijff bij Barcelona speelde, herdenkt zijn voormalige trainer. "We missen je nog altijd."