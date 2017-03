'Blind moet harde keuze durven maken over Sneijder'

In Sofia wordt zaterdag 'gewoon' gewonnen van Bulgarije

"Ja, Nederland heeft een beter elftal. Vooral het middenveld is erg sterk met Kevin Strootman, Davy Klaassen en Georginio Wijnaldum, dat wordt heel bepalend. Dit is een unieke kans om het negativisme, dat toch nog een beetje om Oranje heen hangt, weg te spelen. Bij Bulgarije zijn het momenteel vooral jonge spelers die in de marge spelen. Zij weten ook wel dat ze zich niet zullen kwalificeren voor het WK. In de omschakeling kunnen ze gevaarlijk zijn, maar als Nederland geconcentreerd blijft, mag het geen probleem zijn."

Oranje zal uiteindelijk als tweede eindigen in de WK-kwalificatiegroep achter Frankrijk

"Dat weet ik zo net nog niet. Zweden is echt een gevaarlijke uitdager, zo had Frankrijk het erg moeilijk tegen hen. De Zweden worden in het tijdperk na Zlatan Ibrahimovic per interland sterker, vooral thuis. Dat maakt hen een gevaarlijke outsider. De 1-1 in Zweden vorig jaar september was zeker geen incident. Nederland is toen een beetje bestolen, maar dat telt allemaal niet meer. Thuis moet die wedstrijd absoluut gewonnen worden."

Danny Blind heeft met zijn selectie goede keuzes gemaakt

"In principe wel. Wel ben ik onder de indruk van Ryan Babel bij Besiktas. Zeker nu Vincent Janssen ziek is, had ik een sterke, gelouterde jongen erbij willen zien. Babel is bijna on-Nederlands in zijn kracht. Het is allemaal een beetje broos en grieperig nu, ik had daar wel een krachtpatser als Babel tussen willen zien lopen. Nu heb je ook geen alternatief achter Bas Dost, geen supersub die het verschil kan maken. Verder is het altijd interessant om nieuwe jongens aan het werk te zien en om een ander systeem te proberen. Dit is bijvoorbeeld een grote kans voor jongens als Matthijs de Ligt en Wesley Hoedt. De Ligt vind ik een geboren verdediger, die zou ik ondanks zijn leeftijd zeker laten spelen. Het is voor mij duidelijk dat hij de Europese top gaat halen."

“Het is allemaal een beetje broos en grieperig nu, ik had graag een krachtpatser als Ryan Babel gezien” Aad de Mos

Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum moeten vanaf nu de kar gaan trekken bij Oranje

"Je bent een leider of je bent het niet. Strootman vind ik meer teamspeler dan leider, Wijnaldum ook. Klaassen heeft wat mij betreft meer leidersbloed, die beschikt over het gif om medespelers aan te sporen. Dan bots je weleens met scheidsrechters, maar dat hoort erbij als echte leider. Je hebt nou eenmaal leiders, teamspelers en 'idioten' in een selectie. De idioten staan voorin en beslissen de wedstrijd voor je, de leiders bewaken de balans binnen het team. Robben is bijvoorbeeld meer een 'idioot' dan een leider."

Arjen Robben kan de combinatie Bayern München/Oranje nog makkelijk aan

"Dat denk ik wel. Hij wordt daar in bescherming genomen door trainer Carlo Ancelotti en hij let zelf ook goed op zijn lichaam. Wanneer je eenmaal het WK haalt, met veel zware wedstrijden in een korte tijd, moet je een beslissing nemen over hoe je hem gebruikt. Hij heeft bij Bayern een vrije rol, bij Oranje moet hij meer meeverdedigen. Dat is een moeilijke omschakeling om te maken, het maakt zijn kwetsbaarheid groter. Maar een fitte Robben hoort altijd bij Oranje, absoluut."

Wesley Sneijder is nog altijd van toegevoegde waarde voor Oranje

"Sneijder zit in een andere situatie dan Robben. Als hij niet specifiek 'op 10' kan spelen, is hij een blok aan je been. De bondscoach zoekt nu als het ware een parkeerplaats voor hem, met zo'n experiment op linksbuiten. In een 3-4-3-systeem zou het nog kunnen, dan kan je zijn tekortkomingen het beste compenseren. Maar dan pas je het systeem aan voor één speler en daar heb ik een hekel aan. Als Sneijder niet in de basis staat, hoef je hem ook niet meer op te roepen. Blind is misschien bang dat hij half Nederland over zich heen krijgt, maar die harde keuze moet hij durven maken."

Bas Dost moet in deze vorm de voorkeur krijgen boven Vincent Janssen, ook als beiden fit zijn

"Nee, dat vind ik niet. Janssen heeft in Oranje altijd goed gefunctioneerd. Hij is altijd bezig, past in het systeem en maakt ook zijn doelpuntjes. Bij Tottenham heeft hij het lastig, maar Blind heeft wel gelijk als hij zegt dat de trainingen daar ook belangrijk zijn. Dost blijft ondanks zijn goede vorm niet meer dan een pinchhitter. Nu Janssen ziek is, zal Dost spelen tegen Bulgarije, en ik hoop dat hij ons ongelijk laat zien. Maar Janssen zou ik nooit laten vallen, omdat hij Oranje nog nooit heeft laten vallen."

Jeroen Zoet is momenteel de beste keeper van Nederland

"Op basis van logica in het voetbal moet hij spelen. Zoet speelt elke week bij PSV, Jasper Cillessen alleen in de beker bij Barcelona. Dat doet hij goed, maar Zoet heeft dus meer ritme. Michel Vorm speelt niet bij Tottenham, Tim Krul is momenteel niet goed genoeg. Maarten Stekelenburg zou ik ook niet nemen. Ik heb de huidige keeper van Everton (Joel Robles, red.) gezien en die beviel me niet. Als je daar dan achter zit… Overigens kan dat bij de volgende interlands zomaar weer anders zijn. Cillessen is naar mijn mening beter in Oranje dan in zijn periode bij Ajax. Hij zou ook meer krediet mogen hebben na zijn goede periode rond het WK in 2014."

Dit is de kans voor Wesley Hoedt om meteen een basisplaats te veroveren

"Stefan de Vrij is bij mij nummer één centraal in de verdediging. Hem stel je altijd op, daarna ga je kijken wie je naast hem neerzet. Het koppel De Vrij-Hoedt speelt de laatste tijd zeer sterk in de top van de Serie A, dat heb ik zelf nog gezien. Bruno Martins Indi zou zeker een alternatief zijn, die speelde bij Feyenoord en op het WK ook goed samen met De Vrij. Ik zou De Vrij onder vier ogen vragen wie hij het liefst naast zich zou hebben, en dan denk ik dat hij Hoedt zegt. Hoedt is dan wel een debutant, maar dat duo heerst achterin bij Lazio Roma, dus waarom zou dat niet bij Oranje kunnen?

Bekijk hier het programma en de standen van de WK-kwalificatie