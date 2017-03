FC Twente niet verder met Stevens, toekomst Marsman nog onduidelijk

Stevens kwam in 2013 over van FC Volendam, als beoogd eerste keeper. Mede door blessures kon de in Hoorn geboren doelman nooit overtuigen in Enschede. Zo raakte hij vlak na zijn transfer naar Twente geblesseerd aan zijn schouder en scheurde hij in april 2015 een kruisband.

"Deze opzeggingen zijn een jaarlijkse formaliteit", stelt manager algemene zaken Jan van Halst op de site van de club. "We hebben het aangegrepen om een aantal jongens direct duidelijkheid te geven over hun toekomst bij FC Twente. Zo hebben degenen die zullen vertrekken ook tijdig de mogelijkheid om zich te oriënteren."

Ook de contracten van Chinedu Ede en Alessio Da Cruz worden niet verlengd. Over de toekomst van eerste keeper Nick Marsman, Dylan Seys en Enis Bunjaki is nog geen beslissing genomen.

Betaald voetbalorganisaties zijn verplicht spelers wiens contract in de zomer afloopt voor 1 april over hun status te informeren.

City-huurlingen

Het is volgens Van Halst nog niet duidelijk of er volgend seizoen weer huurlingen van Manchester City in de Grolsch Veste zullen spelen. "Zoals eerder gezegd, spreken we met nog met City over volgend seizoen", aldus de oud-speler van de Tukkers.

Op dit moment spelen City-huurlingen Enes Ünal, Bersant Celina en Yaw Yeboah bij Twente. De huurovereenkomsten met hen lopen 30 juni af. Ünal is momenteel clubtopscorer met dertien doelpunten in de Eredivisie.

FC Twente staat momenteel zesde in de Eredivisie.

