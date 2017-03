Oranje traint zonder zieke Vincent Janssen in Arena

Mocht Janssen zaterdag niet actie kunnen komen in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije dan is Bas Dost zijn meest logische vervanger in de spits. De aanvaller maakte dit seizoen al 24 competitietreffers voor Sporting Lissabon.

Bondscoach Danny Blind had verder de volledige selectie tot zijn beschikking. Kevin Strootman sloot weer aan, nadat de middenvelder van AS Roma woensdag ziek in hotel Huis ter Duin bleef terwijl de selectie trainde op het veld van Quick Boys in Katwijk.

Ook Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum stonden weer op het veld. De verdediger en de middenvelder zochten woensdag voortijdig de kleedkamer op. De Vrij, die door blessureleed al anderhalf jaar niet in actie kwam voor Oranje, kampte met een pijnlijke enkel. Wijnaldum had last van zijn hoofd.

Jeremain Lens werkte donderdag in de Arena zijn eerste training af bij Oranje. De aanvaller van Fenerbahçe verbleef de afgelopen dagen in Suriname vanwege het overlijden van zijn vader.

Groep A

Vrijdag vliegt Oranje naar Sofia, waar de selectie 's avonds traint in het nationale stadion van Bulgarije. Daar wordt zaterdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Bulgaren gespeeld. De aftrap in het in het Natsionalen Stadion Vasil Levski is om 20.45 uur.

Oranje staat met zeven punten uit vier duels tweede in groep A van de WK-kwalificatie. Bulgarije heeft een punt minder en staat vierde.

Volgende week dinsdag speelt het Nederlands elftal vriendschappelijk tegen Italië in de Amsterdam Arena.