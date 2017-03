Maduro vertrekt na dit seizoen transfervrij bij FC Groningen

Desevio Payne trekt na de lopende voetbaljaargang ook de deur achter zich dicht bij Groningen. Dat bevestigt de club donderdag op de website.

Maduro streek in de zomer van 2015 neer in Groningen, maar verloor dit seizoen zijn basisplaats onder trainer Ernest Faber. Volgens de 32-jarige middenvelder zelf gebeurde dat op last van algemeen directeur Hans Nijland.

"Het is een hele rare situatie, waarin er eigenlijk alleen maar verliezers zijn", zei Maduro begin deze maand in het televisieprogramma De Tafel van Kees.

"De grootste reden dat ik niet speel, is omdat de club me niet meer wil hebben. Er zitten geen sportieve redenen achter. Technisch directeur Nijland heeft tegen trainer Ernest Faber gezegd dat ik niet mag worden opgesteld."

Werdstrijdselectie

Maduro speelde dit seizoen maar drie officiële wedstrijden voor de huidige nummer twaalf van de Eredivisie. In de eerste negen competitieduels na de winterstop ontbrak hij zelfs in de wedstrijdselectie van Faber.

Afgelopen weekend keerde de controlerende middenvelder, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, na ruim twee maanden afwezigheid weer terug in de selectie. Hij maakte echter geen speelminuten in het thuisduel met Willem II (1-1).

Vorig seizoen was de geboren Flevolander nog verzekerd van een basisplaats onder de toenmalige trainer Erwin van de Looi. Hij kwam aan het begin van dat seizoen transfervrij over van het Griekse PAOK Saloniki.

Maduro debuteerde in het seizoen 2004/2005 in het eerste elftal van Ajax. Aan het begin van 2008 verkaste hij naar Valencia, om vierenhalf jaar later naar Sevilla te verhuizen. Na anderhalf jaar zette hij zijn carrière voort bij PAOK.

Payne

In het kielzog van Maduro vertrekt ook Payne uit Groningen. De clubleiding ziet onvoldoende perspectief voor een langer verblijf van de 21-jarige verdediger, die tot zeventien wedstrijden in de Eredivisie kwam.

FC Groningen lichtte wel de optie in het contract van Ajdin Hrustic. Ook met clubicoon Tom Hiariej, die in het seizoen 2007/2008 in het eerste elftal debuteerde, en Jason Davidson is de club nog in gesprek over een langer verblijf in het Noordlease Stadion.

