Bondscoach Bauza zegt zeker te weten dat Argentinië WK haalt

De Argentijnen staan vijfde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep en alleen de eerste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het toernooi volgend jaar in Rusland. Donderdag moet de ploeg van Bauza in Buenos Aires winnen van Chili, dat met een punt voorsprong vierde staat, om kwalificatie in eigen hand te houden.

"We spelen tegen een directe concurrent", weet Bauza, die afgelopen zomer Gerardo Martino opvolgde als bondscoach. "Ik heb alle vertrouwen in mijn spelers en weet zeker dat we ons gaan kwalificeren."

Er zijn nog zes speelronden te gaan in de Zuid-Amerikaanse poule. Mocht Argentinië als vijfde eindigen dan wacht een play-off tegen de nummer één van Oceanië om een WK-ticket.

Agüero

Argentinië moet het tegen Chili stellen zonder de geblesseerde Juventus-spits Paulo Dybala. Bauza gaf al aan dat Sergio Agüero wel zal starten. De aanvaller van Manchester City begint als schaduwspits. Gonzalo Higuain start als spits en Lionel Messi en Angel Di Maria completeren de voorhoede.

Argentinië tegen Chili is donderdag niet de enige kraker in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie. In Montevideo neemt nummer twee Uruguay het op tegen koploper Brazilië. Roberto Firmino vervangt bij de Brazilianen de geblesseerde spits Gabriel Jesus, die vorig jaar met vijf doelpunten in zes interlands een overtuigende start beleefde in de 'Seleção'.

Uruguay moet het stellen zonder topspits Luis Suárez, doelman Fernando Muslera en verdediger José Maria Giménez, die allemaal geschorst zijn.

De wedstrijd tussen Uruguay en Brazilië begint in de nacht donderdag op vrijdag om 0.00 uur (Nederlandse tijd). Bij Argentinië tegen Chili wordt een halfuur later afgetrapt.