Kramer denkt dat hij in titelrace nog belangrijk kan zijn voor Feyenoord

"Er komen nog zeven leuke potjes aan en dus zijn er voldoende mogelijkheden om van waarde te zijn", zegt Kramer tegen RTV Rijnmond. "Ik denk ook dat ik dat dat ook nog steeds kan."

De 28-jarige spits, die het dit Eredivisieseizoen moet hopen op invalbeurten en twee keer scoorde, mocht woensdag in de benefietwedstrijd tegen Jupiler League-club FC Dordrecht eindelijk weer eens starten. Zonder internationals won Feyenoord in De Kuip dankzij twee goals van Kramer met 2-0, al wilde hij daar zelf niet al te veel waarde aan hechten.

"Ik weet niet of dit een goed signaal is. We speelden met veel jonge jongens en het was maar tegen FC Dordrecht. Maar het is altijd lekker om te scoren en ook belangrijk dat ik weer minuten heb gemaakt. Al is het bij zo’n wedstrijd vooral een kwestie van niet geblesseerd raken en op naar de topper van volgende week tegen Ajax. Dan hebben we iedereen nodig."

Jörgensen

Vorige maand leek Kramer, die nog een contract heeft tot medio 2018, meer moeite te hebben met zijn reserverol. Hij werd zelfs een week uit de selectie gezet omdat hij weigerde te trainen.

"Ik heb het er af en toe best moeilijk mee gehad", erkent Kramer. "Aan de andere kant doet Nicolai Jörgensen het goed in de spits en dus is het makkelijker te accepteren dat hij de voorkeur krijgt. Maar ik zal altijd een type zijn dat wil spelen."

Na zijn disciplinaire schorsing kreeg Kramer tegen AZ en sc Heerenveen als invaller weer speeltijd in de Eredivisie. "Dat is best positief. Hopelijk blijft dat de komende weken zo. Ik heb in ieder geval altijd aangegeven dat ik er klaar voor ben als het nodig. Dat zal de zal in de laatste weken van de competitie niet anders zijn."

De topper tussen Ajax en Feyenoord begint op zondag 2 april om 14.30 uur en wordt gespeeld in de Arena. Eerder dit seizoen eindigde de Klassieker in De Kuip in 1-1.