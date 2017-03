Podolski: 'Afscheid van Duitse ploeg was net een film'

"Het was net een film. We hebben gewonnen en ik maakte het enige doelpunt", zei Podolski na de wedstrijd in het Signal Iduna Stadion tegen Duitse media.

De oud-speler van Bayern München, FC Köln, Internazionale en Arsenal haalde in het duel met de Engelsen na 69 minuten hard uit vanaf een meter of twintig. Doelman Joe Hart was kansloos en de bal verdween in de kruising.

"God heeft me nu eenmaal een linkervoet gegeven en daarmee kan ik mooie dingen laten zien", besefte Podolski, die na zijn goal een onderonsje had met de Engelse keeper. "Hij zei tegen me dat het een briljant schot was."

Het was voor Podolski, die opgroeide in Keulen en in 2004 debuteerde voor de Duitsers, zijn 49e interlandgoal. Eigenlijk had hij na het EK van afgelopen zomer al afscheid genomen, maar vanwege zijn verdiensten voor de Duitse ploeg werd hem een afscheidswedstrijd gegund.

"Er zaten misschien wel dertigduizend mensen uit Keulen op de tribune. Ik had de hele wedstrijd kippenvel en ben heel trots dat ik dertien jaar deel uit heb mogen maken van de Duitse ploeg."

Positieve instelling

De 130e interland van Podolski, die volgend seizoen in China gaat spelen, eindigde vijf minuten voor tijd met een publiekswissel. Bondscoach Joachim Löw zou hem aanvankelijk eerder naar de kant halen.

"Maar Lukas gaf in de rust aan dat hij langer wilde spelen en dat mocht", zei Löw na afloop. "Hij verdient dit bijzondere afscheid, want hij heeft altijd een positieve instelling gehad. Dit is heel mooi voor hem."

De Duitse ploeg gaat nu zonder Podolski verder richting de volgende interland. Zondag om 18.00 uur speelt de ploeg van Löw in Baku een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan.

De regerend wereldkampioen gaat in groep C soeverein aan kop met twaalf punten uit vier wedstrijden. Noord-Ierland en Azerbeidzjan hebben vijf punten minder.

