Podolski neemt met wereldgoal tegen Engeland afscheid van Duits elftal

Podolski, die in de basis stond bij Duitsland, brak de ban na 68 minuten in het Signal Iduna Park. De 31-jarige aanvoerder schoot de bal met zijn linkerbeen stijf in de kruising.

Alleen Lothar Matthäus (150) en Miroslav Klose (137) kwamen in hun loopbaan tot meer interlands dan Podolski, die 49 keer scoorde voor Duitsland. Klose (71) en Gerd Müller (68) waren de enige spelers die vaker doel troffen namens 'Die Mannschaft'.

Podolski debuteerde in juni 2004 vlak voor het EK voor het Duitse elftal. De aanvaller maakte naast het EK van 2004 ook de EK's van 2008, 2012 en 2016 en de WK's van 2006, 2010 en 2014 mee. Hoogtepunt van zijn interlandcarrière was de WK-titel in 2014 in Brazilië.

Podolski kreeg zes minuten voor tijd een publiekswissel van bondscoach Joachim Löw. Sebastian Rudy kwam voor hem in het veld.

Lallana

Voor het doelpunt van Podolski in de 68e minuut was het Engeland dat in Dortmund de beste kansen kreeg. Adam Lallana raakte voor rust de paal, terwijl Eric Dier een vrije trap over het doel van Marc-André Ter Stegen schoot.

Duitsland neemt het zondag om 18.00 uur in de WK-kwalificatie op tegen Azerbeidzjan. Engeland komt dan in actie tegen Litouwen.

