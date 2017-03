Kramer schiet Feyenoord in oefenwedstrijd langs FC Dordrecht

Trainer Giovanni van Bronckhorst stelde een B-team op tegen FC Dordrecht, de nummer negentien van de Jupiler League. Zo stonden onder anderen Michiel Kramer, Marko Vejinovic en Simon Gustafson in de basis.

Dirk Kuijt en Jan-Arie van der Heijden waren de enige spelers van het oorspronkelijke basiselftal die woensdag deel uitmaakten van de Feyenoord-selectie. Kuijt kwam na 65 minuten het veld in.

Kramer zorgde vlak voor het einde van de eerste helft voor de openingstreffer op aangeven van Gustafson. Na 68 minuten vergrootte de spits de marge naar twee.

Debutanten

Jeugdspelers Mats Knoester Jordy Wehrmann en Alex Bangura maakten hun debuut voor Feyenoord in De Kuip. Knoester stond aan de aftrap, Wehrmann en Bangura kwamen na rust het veld in.

Trainer Van Bronckhorst was tevreden na het oefenduel. "Ik ben blij dat Kramer twee keer scoort en het vertrouwen heeft, dat zullen we nodig hebben komende weken. We pakken nu onze rust, dat is ook goed in deze fase. Vanaf volgende week focussen we ons op Ajax."

De opbrengst van de wedstrijd gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis voor onderzoek naar sikkelcelziekte.