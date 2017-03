Geblesseerde Dolberg keert met 39 graden koorts terug naar Ajax

Volgens de Deense voetbalbond heeft Dolberg nog te veel last van een kneuzing in zijn liesstreek die hij vorige week opliep in het Europa League-duel met FC Kopenhagen (2-0).

De spits, die daardoor afgelopen zondag de competitiewedstrijd tegen Excelsior miste (1-1), zou oorspronkelijk in Amsterdam werken aan zijn herstel. De medische staf van Denemarken wilde echter zelf bepalen hoe ernstig de kwetsuur is.

In een verklaring van de Deense bond staat dat Dolberg naast zijn blessure ook kampt met 39 graden koorts en een zere keel. Bondscoach Age Hareide heeft daarom besloten hem terug naar Ajax te sturen.

Ook Nicolai Jörgensen heeft last van zijn lies. De spits van Feyenoord liet zich zondag in het met 2-1 gewonnen uitduel met sc Heerenveen kort voor tijd vervangen. Het is niet duidelijk of hij tegen Roemenië kan spelen.

