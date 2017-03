Bazoer scoort en valt geblesseerd uit in oefenduel VfL Wolfsburg

Bazoer, die in de winterstop overkwam van Ajax, stond in de basis en zorgde na 81 minuten voor de gelijkmaker door van afstand raak te schieten. David Ulm had Bielefeld na een halfuur al op een 0-1 voorsprong gezet.

Kort voor tijd viel Bazoer nog geblesseerd uit, maar volgens coach Andries Jonker lijkt er niets ernstigs aan de hand. "Uit voorzorg laten we hem wel even onderzoeken. We hebben al genoeg blessures", aldus de Nederlander op de site van Wolfsburg.

Bazoer meldde zich enkele dagen geleden af voor een oefentrip met Jong Oranje. De 20-jarige middenvelder stond de laatste wedstrijden in de basis bij Wolfsburg en vond het nuttiger om in Duitsland te blijven.

Jong Oranje wist zich niet te plaatsen voor het EK van komende zomer in Polen. De ploeg van bondscoach Art Langeler speelt deze maand zodoende oefeninterlands tegen Finland en Oostenrijk.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga