Sneijder houdt zich niet bezig met rel tussen Nederland en Turkije

"Ik kan nu wel zeggen dat ik er veel van merk en dat het allemaal ellende is, maar dat is niet het geval. De mensen dicht om mij heen zijn niet anders naar mij gaan kijken of naar de Nederlanders in het algemeen", zei Sneijder woensdag op een persbijeenkomst van Oranje in hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Ruim een week geleden trok Nederland de landingsrechten van vlucht van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu in. Dat zette kwaad bloed bij president Recep Tayyip Erdogan. Hij betichtte Nederland onder meer van nazipraktijken. Sneijder sluit zich volledig van de zaak af.

"Ik volg het allemaal niet. Ik heb niets met politiek. Ik weet ook dat het volgende week weer allemaal anders kan zijn. Dan heeft het geen zin dat ik me er nu mee ga bemoeien. Het interesseert me niet. Ik ben voor één ding in Turkije en dat is voetballen."

"Het klinkt misschien gek voor jullie, maar als je kijkt wat er daar nu allemaal rondloopt qua beveiliging op straat... Zeker na de aanslagen is het veel veiliger geworden voor je gevoel."

De 126-voudig international kan ook weinig met de uitspraken van Erdogan. "Ik heb daar niets mee te maken. Ik voel me niet aangesproken."

Ophef

Sneijder zorgde kort na de aanslag bij het stadion van Besiktas in december zelf voor de nodige ophef door tijdens een benefietwedstrijd de hand te schudden van Erdogan. Hij heeft daar echter tot op de dag van vandaag geen spijt van.

"Twee spelers van elke club moesten bij dat duel aanwezig zijn. Ik werd daarvoor uitgenodigd omdat ik één van de belangrijkste buitenlandse spelers van Galatasaray was. Ik ging daar heen met het gevoel dat ik één was met het volk, dat we alle ellende moesten verwerken van wat er gebeurd was."

"Als je Erdogan dan ontmoet, dan geef je hem een hand. Natuurlijk heb ik meegekregen dat er in Nederland veel ophef over is geweest, maar iedereen die in mijn positie had gestaan, had precies hetzelfde gedaan."

"Ik word daar al vier jaar lang fantastisch behandeld en dan ga ik achteraf niet zeggen dat het geen slimme actie van me was. Nee, ik sta daar nog steeds achter."

Sneijder bereidt zich met het Nederlands elftal voor op de kwalificaitewedstrijd in en tegen Bulgarije van zaterdagavond.