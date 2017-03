Robben twijfelde over combinatie tussen Bayern en Oranje

"Daar heb ik in de winterstop over nagedacht. Het feit dat ik er nu ben, laat zien dat ik geloof dat het nog te combineren is", zei Robben woensdag in Noordwijk, waar Oranje toewerkt naar het WK-kwalificatieduel van zaterdag met Bulgarije.

De 89-voudig international vindt het opvallend dat in zijn ogen veel spelers na een interland geblesseerd terugkeren. "Ik denk dat het toch te maken heeft dat het dagelijkse ritme bij de club na drie maanden wordt onderbroken. Je traint anders en wordt anders begeleid. En dat zeg ik zonder mensen tekort te doen."

Robben maakte in de laatste twee jaar slechts 170 minuten in het Nederlands elftal. De aanvaller deed mee in de laatste interland van Oranje op 13 november tegen Luxemburg (1-3), maar in die wedstrijd moest hij al vroegtijdig afhaken door een blessure.

"Ik baalde echt dat ik steeds moest afzeggen en toen tegen Luxemburg was ik er even helemaal klaar mee", vertelt Robben, die verder nog geen uitspraken wil doen over zijn toekomst bij Oranje. "Ik ga elke interlandperiode bekijken of ik het fysiek gezien nog aankan. Ik wil elke seconde in Oranje spelen, maar het fysieke aspect is het allerbelangrijkste."

Trainingsveld

Het duel met Bulgarije van zaterdag lijkt in ieder geval niet in gevaar te komen voor Robben, die woensdag voor het eerst deze week op het trainingsveld stond na een lichte voetblessure. De aanvoerder heeft er vertrouwen in dat Oranje zich kan plaatsen voor het WK van 2018.

"Maar dan zullen we eerst minimaal tweede in de poule moeten worden", beseft Robben. "Ik vind dat we er goed voorstaan. We hebben weinig blessures en jongens als Strootman, Wijnaldum en Memphis hebben echt weer stappen gemaakt. Zaterdag tegen Bulgarije moet er gewonnen worden."

Het WK-kwalificatieduel met Bulgarije van zaterdag in Sofia begint om 20.45 uur. Op dinsdag 28 maart speelt Oranje een oefeninterland tegen Italië.

