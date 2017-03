UEFA denkt aan maatregelen om kloof tussen 'rijk en arm' te verkleinen

"We moeten iets doen aan de afnemende concurrentie in het Europese clubvoetbal", zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin woensdag bij een conferentie in Lissabon.

De Europese voetbalbond maakte in januari in een rapport al duidelijk dat ze zich zorgen maakt om het financiële gat dat ontstaat tussen negen "superclubs" en de rest van Europa. Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool en Paris Saint-Germain domineren de laatste jaren het Europese clubvoetbal.

Een van de problemen is dat de absolute topclubs talenten al op jonge leeftijd in huis halen om ze vervolgens te verhuren. Volgens de UEFA wordt daarmee de rol van bijvoorbeeld de Nederlandse clubs steeds kleiner, en zijn die clubs veredelde opleidingsclubs voor bijvoorbeeld Barcelona, Real en Bayern.

"Er is bijna sprake van een uitzonderlijke concentratie van topspelers bij slechts een klein aantal clubs'', zegt Ceferin. "Dat is niet in het belang van de internationale competities.''

Transfermarkt

De Sloveense voorzitter ging woensdag niet in detail over mogelijke maatregelen, maar hij noemde wel een aantal opties zoals het invoeren van een maximaal aantal spelers in een selectie.

"We moeten nadenken of de huidige regels transfermarkt de beste zijn die we kunnen bedenken. We moeten niet bang zijn om dingen te veranderen."