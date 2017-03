Peter van den Berg ook volgend seizoen trainer RKC Waalwijk

"Ik heb het enorm naar mijn zin bij RKC", zegt Van den Berg op de site van de Brabanders. "Ik ben trots op wat de club de afgelopen jaren heeft gerealiseerd en op het feit dat ik hier samen met mijn staf een bijdrage aan heb mogen leveren."

"Voor mijn gevoel ben ik nog niet klaar hier en ik ben dan ook blij dat ik volgend seizoen samen met de club verder kan bouwen aan de toekomst van RKC."

Van den Berg begon in februari 2015 als opvolger van Martin Koopman bij RKC aan zijn eerste klus als vaste hoofdtrainer in het betaalde voetbal. De afgelopen twee seizoenen leidde hij de Waalwijkers naar de twintigste en de achttiende plek in de Jupiler League.

Roerig

"Peter is in een hele roerige periode begonnen aan zijn klus bij RKC Waalwijk", aldus algemeen directeur Remco Oversier. "De afgelopen seizoenen heeft hij samen met ons de weg omhoog weer ingeslagen en het is dan ook niet meer dan logisch dat dit beleid een gepast vervolg krijgt."

"Onze gezamenlijke ambities reiken nog steeds verder dan de huidige positie op de ranglijst en middels deze verlenging onderstrepen we de wens om samen verder te groeien."

Het is al het derde trainersnieuws van deze week in de Jupiler League. Telstar maakte dinsdag bekend dat Michel Vonk na dit seizoen vertrekt en FC Volendam bracht woensdag dezelfde boodschap over Robert Molenaar.

RKC staat momenteel op de negende plaats in de Jupiler League met 49 punten uit 31 wedstrijden en is nog in de race voor een plekje in de nacompetitie. In de vierde periode gaat de formatie van Van den Berg aan kop met tien punten.

