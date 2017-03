Schotse arbiter Collum fluit duel tussen Bulgarije en Oranje

De 38-jarige Schot is sinds 2009 internationaal arbiter en floot één keer eerder een interland van Oranje. Onder zijn leiding was het Nederlands elftal twee jaar geleden Spanje de baas tijdens een oefeninterland in de Amsterdam Arena (2-0).

Collum was vorige zomer actief op het EK in Frankrijk, waar hij twee wedstrijden in de groepsfase leidde. De Schot floot eerder dit seizoen twee duels van Nederlandse clubs: Ajax-FK Rostov (1-1) en Bayern München-PSV (4-1).

Oranje trainde woensdag in Katwijk met de weer fitte Arjen Robben. Kevin Strootman ontbrak door ziekte, terwijl Georginio Wijnaldum (hoofd) en Stefan de Vrij (enkel) het einde van de oefensessie niet haalden met blessures. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de kwetsuren zijn.

Besloten training

Donderdag staat er nog een (besloten) training in Amsterdam op het programma voor het Nederlands elftal, een dag later vliegt de selectie naar Bulgarije.

Oranje staat met zeven punten uit vier duels tweede in groep A van de WK-kwalificatie. Bulgarije heeft een punt minder en staat vierde.

Volgende week dinsdag speelt het Nederlands elftal vriendschappelijk tegen Italië in de Amsterdam Arena.

