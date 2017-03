Fischer noemt ontslag De Koning klap voor spelers Go Ahead

"We staan op de laatste plaats en ik weet hoe de voetballerij werkt, dus ik weet ook dat zoiets altijd kan gebeuren", aldus de 28-jarige Fischer tegen RTV Oost. "Maar dit is natuurlijk geen leuke dag. Dit is een klap voor de trainer en voor ons."

Go Ahead maakte woensdag bekend dat het zeven wedstrijden voor het einde van de competitie afscheid neemt van de 56-jarige De Koning, de trainer die de Deventenaren vorig seizoen via de play-offs naar promotie leidde.

De Eagles staan na 27 duels op de achttiende en laatste plaats in de Eredivisie, met twee punten achterstand op nummer zeventien ADO Den Haag. Het verschil met het 'veilige' Excelsior is vier punten.

Volgens Fischer moet de spelersgroep ook in de spiegel kijken. "Uiteindelijk zijn wij hier ook verantwoordelijk voor. Als we zes punten meer hadden gehad en drie plaatsen hoger hadden gestaan, dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Dit mogen we onszelf ook aanrekenen."

Veranderen

Go Ahead haalde uit de laatste vijf wedstrijden slechts één punt. Afgelopen weekend werd de IJsselderby tegen PEC Zwolle met 1-3 verloren. Het bestuur van de club geeft "het ombuigen van de neerwaartse spiraal" dan ook als belangrijkste reden voor het op non-actief stellen van De Koning.

"Er moet iets veranderen", beseft Fischer, die niet vindt dat er geen chemie meer was tussen de spelers en De Koning. "We hadden absoluut het gevoel dat we het nog zouden kunnen redden met deze trainer, maar we moeten nu door."

"Onze laatste wedstrijd tegen PEC was niet goed, maar verder vind ik dat we in de tweede seizoenshelft goed spel hebben laten zien. Dat neemt niet weg dat we te weinig punten hebben, maar wij hebben er absoluut vertrouwen in dat we beter zijn dan de plek waar we nu staan."

Assistent-trainers Harry Decheiver en Michel Boerebach nemen voorlopig de taken van De Koning over. Go Ahead streeft ernaar om een vervanger aan te stellen die het seizoen kan afmaken.

De hekkensluiter vervolgt de competitie na de interlandperiode op zondag 2 april met een uitwedstrijd tegen FC Twente.

