Molenaar na dit seizoen weg als trainer bij FC Volendam

"Dankzij FC Volendam heb ik een leerzame periode mogen ervaren, waarbij ik voor mijzelf heb besloten dat ik toe ben aan een logische vervolgstap in mijn carrière", licht Molenaar woensdag zijn besluit om te vertrekken toe.

De oud-speler van onder meer FC Volendam, Leeds United en Bradford City is bezig aan zijn tweede seizoen als coach bij Volendam. Het is de eerste club waar de 48-jarige Molenaar als hoofdtrainer werkzaam is.

Vorig seizoen eindigde Volendam onder Molenaar als zesde in de Jupiler League, waarna MVV te sterk bleek in de play-offs. In het huidige seizoen is de club hard op weg om zich opnieuw te plaatsen voor deelname aan de nacompetitie.

Dankbaar

Technisch manager Misha Salden bedankt Molenaar op de site van Volendam voor de samenwerking: "We zijn Robert Molenaar dankbaar voor zijn periode als hoofdtrainer bij FC Volendam. Samen met zijn stafleden heeft hij hard gewerkt en meegeholpen om de organisatie naar een hoger niveau te tillen."

"De afgelopen twee seizoenen is er met tomeloze inzet gewerkt aan de individuele ontwikkeling van de spelers en het gehele team. We hebben gezamenlijk nog een mooi streven om het seizoen fantastisch af te sluiten", aldus Salden, die daarbij doelt op mogelijke promotie naar de Eredivisie.

Molenaar kijkt zelf tevreden terug op zijn periode in Volendam. "We hebben de afgelopen twee seizoenen de sportieve prestaties verder verbeterd en er is, mede door de offensieve en aantrekkelijke speelstijl, op vele fronten, méér uit het voetbalbedrijf FC Volendam gehaald."

Progressie

Volgens Molenaar hebben veel jonge spelers onder zijn leiding "zowel op voetbaltechnisch- als tactisch gebied veel progressie geboekt".

"Ik wil de supporters bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun aan het team en de club voor de kans die ze mij hebben geboden. Ik heb elke dag met veel plezier met iedereen binnen alle geledingen van de organisatie samengewerkt."

Volgende week vrijdag staat er voor Volendam een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk op het programma

