Go Ahead Eagles ontslaat trainer De Koning

In een verklaring op de website worden "de aanhoudende tegenvallende resultaten" als aanleiding van het ontslag genoemd. Uit de laatste vijf wedstrijden behaalde Go Ahead slechts één punt. Afgelopen weekend werd de IJsselderby tegen PEC Zwolle met 1-3 verloren.

Assistent-trainers Harry Decheiver en Michel Boerebach nemen voorlopig de taken van De Koning over. Go Ahead streeft ernaar om een vervanger aan te stellen die het seizoen kan afmaken.

Technisch manager Dennis Bekking van Go Ahead: "De resultaten van de afgelopen maanden gaven geen reden aan te nemen dat de neerwaartse spiraal omgebogen zou worden."

"Als club zijn we dan ook van mening dat dit besluit, hoe moeilijk ook, de kansen op directe of indirecte handhaving vergroot", stelt Bekkering. "Dit neemt niet weg dat we Hans de Koning dankbaar zijn voor wat hij voor de club heeft betekend."

Promotie

De Koning (56) is de tweede trainer in de Eredivisie die dit seizoen moet vertrekken. Eerder zette ADO Den Haag coach Zeljko Petrovic op straat.

Oud-doelman De Koning was sinds februari 2016 hoofdtrainer van Go Ahead, waar hij destijds de ontslagen Dennis Demmers opvolgde. In de play-offs leidde hij de club ten koste van De Graafschap naar promotie naar de Eredivisie.

Eerder was hij hoofdtrainer in de Jupiler League bij Fortuna Sittard, FC Dordrecht, FC Oss, AGOVV Apeldoorn, Helmond Sport en FC Volendam.

Na 27 duels bezit Go Ahead twintig punten, waarmee de ploeg twee punten minder heeft dan ADO Den Haag. Op 2 april speelt de ploeg een uitwedstrijd tegen FC Twente.

