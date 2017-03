Alemannia Aachen vraagt opnieuw faillissement aan

"Met pijn in het hart hebben de directie en de raad van commissarissen deze stap moeten nemen", meldt de club op zijn website. "Vorige week zijn zonder succes gesprekken gevoerd met een mogelijke investeerder."

"Samen met een sterke investeerder wilden we ons doel nastreven om terug te keren naar het betaalde voetbal. Ondanks de goede sportieve prestaties is dat helaas mislukt.

Alemannia Aachen degradeerde in 2007 uit de Bundesliga. In het seizoen 2004/2005 kwam de club nog uit in de UEFA Cup, waarin AZ te sterk bleek.

Degradaties

In 2012 deed Alemannia ook al een faillissementsaanvraag, waarna de club het Tivoli-stadion kwijtraakte. Na degradaties in 2012 en 2013 belandde Alemannia in de Regionalliga West, het vierde niveau in Duitsland.

Daarin bezette Alemannia dit seizoen de vierde plaats, maar door financiële problemen moest de club negen punten inleveren. De club hoopt na het faillissement een herstart te maken.