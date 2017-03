KNVB versoepelt regels voor clubs in Tweede en Derde Divisie

Dat is een van de besluiten die de KNVB dinsdagavond nam tijdens de bondsvergadering. Het aantal contractspelers wordt bovendien gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding.

In januari werden veertien clubs bestraft met drie punten in mindering, omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden met betrekking tot arbeidsovereenkomsten.

Het ging daarbij om het Amsterdamse AFC uit de Tweede Divisie en Juliana'31, Be Quick 1887, vv Dongen, EVV, HBS, Hercules, Magreb'90, OJC Rosmalen, Quick20, UDI'19, Westlandia, ODIN'59 en Harkemase Boys uit de Derde Divisie.

Daarnaast was er een handvol clubs dat onder protest op het laatste moment aan de eis van de KNVB voldeed om aan een bepaald aantal contractspelers te voldoen.

Tien

Clubs uit de Tweede Divisie moeten momenteel over minimaal acht spelers met een contract van minimaal twaalf uur per week beschikken. Volgend seizoen zou dat aantal verhoogd worden naar dertien, maar er is nu voor tien spelers gekozen.

Als een club beschikt over een zogeheten lokaal gecertificeerde jeugdopleiding, dan is het aantal contractspelers acht. Bij een regionaal gecertificeerde jeugdopleiding zijn het er twee.

In de Derde Divisie worden verenigingen dit seizoen geacht om drie contractspelers te hebben voor minimaal acht uur per week. In het seizoen 2017/2018 blijft dat aantal hetzelfde in plaats van de eerder vastgestelde zes spelers.

Als een vereniging een jeugdopleiding met een certificaat heeft, hoeven er zelfs helemaal geen spelers onder contract te staan bij het eerste elftal. Clubs die promoveren naar de Tweede Divisie krijgen te maken met een overgangsregeling.

Beloftenteams

De KNVB besloot bij de vergadering tevens dat het aantal beloftenteams wordt gemaximaliseerd. Vanaf het seizoen 2018/2019 telt de Tweede Divisie maximaal vier beloftenploegen, net als de Derde Divisie.

Als een Derde Divisie uit zestien ploegen bestaat, dan zijn daar niet meer dan drie beloftenelftallen bij.