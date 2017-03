Organisatie binnen KNVB krijgt nieuwe structuur

Het huidige bondsbestuur moet worden vervangen door een raad van commissarissen (rvc) met één voorzitter en mogelijk zes commissarissen.

Van de zes commissarissen moeten er vier onafhankelijk zijn en komen er twee vertegenwoordigers die het betaald voetbal en de amateurtak vertegenwoordigen.

Onder het gezelschap toezichthouders moet een uitvoerend bestuur komen met een nog te benoemen voorzitter en twee bestuurders met respectievelijk de portefeuille betaald voetbal en amateurvoetbal.

Op dit moment is Jean-Paul Decossaux interim-directeur bij de profs en leidt Jan Dirk van der Zee de amateurs.

Knelpunten

"Fase 1 is afgerond, de clubs zijn unaniem akkoord", aldus Van Praag. "Nu gaan we alles uitwerken en kijken wat voor knelpunten er nog zijn. Ik denk dat we daar voor de najaarsvergadering mee klaar zijn. Daarna start fase drie en moeten alle poppetjes van namen worden voorzien."

Dat betekent dat Decossaux tot eind dit jaar interim-directeur bij de profs blijft. Eén van de kandidaten om hem daarna op te volgen blijft Gijs de Jong, die nu al als operationeel directeur bij de voetbalbond werkt.

In de nieuwe organisatie verdwijnt de raad van commissarissen betaald voetbal en de raad van toezicht amateurvoetbal. "In de nieuwe structuur kunnen we denk ik veel efficiënter werke", reageerde Van Praag.

Dat moet problemen voorkomen als vorig jaar toen Van Praag weinig macht had om een crisis bij zijn bond te bezweren en lang aan de zijlijn moest toekijken hoe de situatie uit de hand liep.