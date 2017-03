FC Utrecht licht optie in contract revaliderende Strieder

Strieder blijft daardoor een jaar langer aan FC Utrecht verbonden. Hij kwam in de zomer van 2015 samen met trainer Erik ten Hag over van het tweede elftal van Bayern München.

De 24-jarige middenvelder revalideert momenteel van een zware knieblessure. Strieder liep zijn kwetsuur in december op in het thuisduel met Heracles Almelo en komt dit seizoen niet meer in actie.

In zijn eerste jaar speelde hij nog 32 duels voor FC Utrecht. Dit jaar bleef de teller vanwege de blessure steken op zestien optredens.

"Rico heeft zich in Utrecht op een zeer positieve wijze gemanifesteerd", zegt Ten Hag, die ook technisch manager is. "Hij heeft bewezen een absolute toegevoegde waarde te zijn voor de ploeg. Dat de optie in zijn contract nu wordt gelicht, geeft Rico een extra steun in de rug tijdens zijn revalidatie."

Vierde plaats

FC Utrecht is bezig aan een sterk seizoen in de Eredivisie. De formatie van Ten Hag bezet na 27 speelrondes de vierde plaats met 44 punten. Naaste belagers AZ (vijfde) en FC Twente (zesde) hebben drie punten minder.

Op zaterdag 1 april hervat FC Utrecht de competitie na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen nummer negen Willem II. De wedstrijd in stadion Galgenwaard begint om 20.45 uur.

