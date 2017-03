De Vrij keert tegen Bulgarije na anderhalf jaar terug in basis Oranje

Bondsocach Danny Blind meldde dinsdag op zijn persconferentie in Noordwijk dat de Lazio-verdediger mag starten in Sofia. Door diverse blessures dateert de laatste interland van De Vrij van september 2015, toen met 3-0 verloren werd van Turkije.

Blind kon nog niet zeggen wie er naast de 25-jarige De Vrij centraal achterin zal staan bij Oranje. "We hebben meerdere opties", vertelde Blind. "Bruno Martins Indi is goed bezig bij Stoke City. Wesley Hoedt doet het goed bij Lazio en Nick Viergever is er ook nog, al kan hij ook linksback spelen. En Daley Blind kan ook centraal staan."

De Vrij kampte de afgelopen weken nog met wat knieproblemen, maar hij is inmiddels pijnvrij. Blind benadrukte dat ook Robben gewoon kan spelen tegen de Bulgaren, al sluit hij dinsdag pas aan omdat hij last had van zijn voet. Hij trainde ook nog niet mee. "Maar we verwachten dat hij donderdag volledig kan trainen", vertelde de bondscoach.

Blind had Robben zondagavond na de wedstrijd van Bayern München tegen Borussia Mönchengladbach nog aan de telefoon.

"Toen was er helemaal niets aan de hand. Daarna is hij terug naar München gevlogen en zat er toch een zwelling op zijn voet. Daarom hebben we besloten voorzichtig te zijn en even een dagje te wachten met vliegen naar Nederland. Arjen komt straks naar ons toe en eet vanavond al met ons mee. Misschien traint hij woensdag al mee, maar donderdag is hij zoals het er nu uitziet van de partij."

Dost

Bas Dost trainde dinsdag ook nog niet mee. De spits van Sporting Lissabon woonde de uitvaart van zijn opa bij. Blind wilde niet zeggen of Dost, die dit seizoen al 24 keer scoorde voor zijn Portugese club, gaat spelen tegen Bulgarije.

Blind kan ook kiezen voor Vincent Janssen, maar die scoorde voor Tottenham Hotspur pas één keer in de Premier League. "Of ik om Dost heen kan? Ik ben blij dat ik twee spitsen heb waarmee ik uit de voeten kan", zei Blind, die ook niet wilde zeggen wie er zal keepen in Sofia.

De selectie telt met Jeroen Zoet (PSV), Jasper Cillessen (FC Barcelona) en Michel Vorm (Tottenham Hotspur) drie keepers, al is Zoet de enige die een basisplaats heeft bij zijn club. Voor Blind hoeft dat niet de doorslag te geven. "Qua keeper ben ik eruit. Maar opnieuw zeg ik niet wie er speelt tegen Bulgarije."

Groep A

Vrijdag vertrekt Oranje naar Sofia, waar de wedstrijd tegen de Bulgaren zaterdag om 20.45 uur begint in het Natsionalen Stadion Vasil Levski. Nederland kan een zege op Bulgarije goed gebruiken om op koers te blijven voor een plek in de play-offs om een ticket voor het WK 2018 in Rusland.

Frankrijk is koploper in kwalificatiegroep A met tien punten uit vier wedstrijden. Nummer twee Nederland heeft zeven punten, net als Zweden. Bulgarije staat vierde met zes punten.

Dinsdag 28 maart oefent Oranje nog tegen Italië. Die interland wordt in de Arena gespeeld en begint ook om 20.45 uur.

