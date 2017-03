Wilmots aangesteld als nieuwe bondscoach Ivoorkust

De 48-jarige Wilmots was tot en met het afgelopen EK bondscoach van België. Na de teleurstellende uitschakeling in de kwartfinale door Wales (3-1) werd hij ontslagen.

Bij Ivoorkust is Wilmots de opvolger van Michel Dussuyer. De Fransman stapte deze winter op nadat hij op de Afrika Cup in Gabon al in de groepsfase werd uitgeschakeld met het West-Afrikaanse land.

Voor Wilmots wordt Ivoorkust zijn derde klus als trainer. De oud-speler van onder meer Schalke 04 en Girondins de Bordeaux was voordat hij Belgisch bondscoach werd trainer van Sint-Truidense VV.

WK 2018

Belangrijkste taak voor Wilmots is plaatsing voor het WK volgend jaar in Rusland. Met vier punten uit twee duels gaat Ivoorkust aan kop in de Afrikaanse kwalificatiegroep C. Pas in augustus staat de volgende kwalifcatiewedstrijd op het programma.

Vrijdag speelt Ivoorkust vriendschappelijk tegen Rusland. Drie dagen later fungeert Senegal als sparringpartner. Ook Nederland oefent nog tegen Ivoorkust. De wedstrijd in De Kuip staat gepland op 4 juni.